النيابة العامة تقرر حبس لصوص الماشية بسوهاج 4 أيام على ذمة التحقيق

سوهاج - محمود مقبول

قررت النيابة العامة لمركز بدار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج حبس تشكيلا عصابيا مكون من 8 أشخاص تخصص فى سرقة الماشية 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء عمر عبد العال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من اللواء جلال أبوسحلى مساعد المدير لفرقة الشرق يفيد بتعدد البلاغات حول سرقة الماشية بدائرة مركز دار السلام.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة البحث الجنائى وبرئاسة الرائد المزمل نافع وكيل فرع الشرق وقاده النقيب محمود اسماعيل رئيس وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بالإنابة ومعاونى مباحث المركز النقيبين معتز أنور وعبد الرحمن رحال ورئيس نقطة شرطة الكشح النقيب حسين ماهر ومن خلال التحريات تبين أن وراء الواقعة تشكيلا عصابيا مكون من 8 أشخاص .

وبتقنين الإجراءات تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط أحمد . أ . ر 24 سنة تاجر مواشى ومحمود . أ 34 سنة تاجر مواشى ومحمد . ع . م 31 سنة عامل ويقيمون بقرية أولاد خلف وهيثم .ج . م 32 سنة عامل ومقيم بقرية مزاته وأشرف . ح. ص " 27 سنة عامل ومقيم بقرية نجوع مازن وعبد الباسط . ع . م عامل ومحمد . ع. م عامل ويقيمان بعرب العطيات البحرية وأنور . ج . ع 18 سنة من جزيرة النصيرات وجميعهم بدائرة المركز .

وتم ضبط بندقيتى إلى و8 رؤوس ماشية حصيلة المسروقات من الأهالى ومبلغ 17 ألف و800 جنيه من متحصلات بيع الماشية، وسيارة ربع نقل تستخدم فى السرقة تم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.