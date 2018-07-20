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الجمعة، 20 يوليه 2018 07:13 م
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"المرور" يحرر 6545 مخالفة أعلى محاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة

الجمعة، 20 يوليه 2018 05:34 م
"المرور" يحرر 6545 مخالفة أعلى محاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة حملات مرورية -أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، حملاتها المرورية بمحاور وميادين المحافظة، لرصد كافة المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث مرورية.
 
وتمكنت الإدارة برئاسة اللواء طارق حجاج مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة خلال الـ24 ساعة الماضية، من رصد 6545 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها 90 مخالفة تجاوز سرعات و 1750مخالفة نموذج 125.
 
كما تم رصد 92 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى، وتم حجز 22 "توك توك" مخالفة لقواعد وآداب المرور، و30 مخالفة صلاحية فنية للسيارة، و66 مخالفة بدون رخص قيادة أو تسيير، وتم حجز 35 دراجة بخارية وسيارة.

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