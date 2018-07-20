المتحدث العسكرى: هبوط طائرة أوكرانية اضطراريا قرب مطار العلمين بسبب عطل فنى

كتب محمد تهامى زكى

أعلن المتحدث العسكرى العقيد تامر الرفاعى، هبوط طائرة مدنية أوكرانية الجنسية طراز إنتونوف 26 إضطرارياً إثر حدوث عطل فنى بمحركاتها كانت متجهة من أوكرانيا إلى السودان، وبدخولها المجال الجوى المصرى تم متابعتها إلى أن هبطت اضطرارياً على مسافة حوالى 48 ميلاً من مطار العلمين المدنى.

وأضاف أنه على الفور تم دفع عناصر من القوات المسلحة التى قدمت الرعاية الطبية اللازمة لمستقلى الطائرة وعددهم (6) وجميعهم بحالة صحية جيدة.

وتابع أنه جارى استدعاء أطقم فنية من وزارة الطيران المدنى لتحديد أسباب العطل وإصلاحه .



