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الكهرباء: لا زيادات جديدة أو تعديل على أسعار الفواتير خلال العام الجارى

الجمعة، 20 يوليه 2018 10:13 ص
الكهرباء: لا زيادات جديدة أو تعديل على أسعار الفواتير خلال العام الجارى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
كتبت هند مختار
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كشف مركز معلومات مجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تفيد باعتزام الحكومة إقرار زيادات جديدة فى أسعار فواتير استهلاك الكهرباء، تواصل المركز مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتى نفت تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، مؤكدة أنه لا توجد أى زيادات جديدة أو تعديل على أسعار الكهرباء المطبقة حالياً خلال العام المالى الجارى والذى سينتهى 30/6/2019 وهو ما تم الإعلان عنه فى مؤتمر صحفى عام للسيد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أوضح خلاله أيضاً الأسعار الجديدة ومقدار الدعم الموجه للاستهلاكات المنزلية المختلفة، مشيرةً إلى أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.
 
وفى سياق متصل أوضحت الوزارة أنها مستمرة فى تنفيذ خطة استبدال العدادات العادية بعدادات مسبوقة الدفع وعدادات ذكية  تحافظ على دقة حساب الاستهلاكات والقضاء على الشكاوى، مشيرة إلى أنه تم تركيب 5,7 مليون عداد مسبوق الدفع. 
 
وفي النهاية ناشدت الوزارة المواطنين بالعمل على ترشيد الاستهلاك من خلال إجراءات بسيطة يسهل التعرف عليها من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة (http://www.moee.gov.eg) أو موقع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك‏ (http://egyptera.org/ar), وفي حالة وجود أى استفسارات أو شكوى فنية أو تجارية متعلقة ‏بخدمات الكهرباء يرجى الاتصال على الخط الساخن (121)
 
 

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