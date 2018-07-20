القبض على 6 متهمين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى حملة أمنية بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث المراكز والأقسام من القبض على 6 متهمين بحوزتهم أسلحة بيضاء بقصد الدفاع عن النفس فى حملة امنية بالإسماعيلية.

وكان اللواء محمد على حسين، مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من العميد أحمد عبدالعزيز، مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط كلا من المتهم "السيد.ا.م" 35 عاما عامل رخام مقيم دائرة مركز ابو صوير بحوزته سلاح أبيض "كتر" والمتهم "احمد.ع.م"39 عاما عاطل مقيم نفس العنوان بحوزته سلاح أبيض "سكين" والمتهم "محمد.ه.م"20 عاما عاطل ومقيم شارع المنصورة بحوزته سلاح أبيض"مطواه" والمتهم "ابراهيم.ال.ا"23 عاما سائق ومقيم حى السلام بحوزته سلاح أبيض"مطواه" والمتهم "احمد.ال.ر"18 عاما عاطل ومقيم التل الكبير بحوزته سلاح أبيض "مطواه" والمتهم "محمود.ا.م"31 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم أول الإسماعيلية بحوزته سلاح أبيض "سنجة".

بمواجهتهم بما اسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للأسلحة بقصد الدفاع عن النفس، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وأخطرت النيابات المختصة لتتولى التحقيقات.