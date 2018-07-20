video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 20 يوليه 2018 05:26 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

القبض على مريض نفسى يتحرش بالسيدات داخل إحدى سيارات الأجرة بالإسماعيلية

الجمعة، 20 يوليه 2018 03:59 م
القبض على مريض نفسى يتحرش بالسيدات داخل إحدى سيارات الأجرة بالإسماعيلية اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية
الإسماعيلية -صبرى غانم
إضافة تعليق
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث قسم ثان الإسماعيلية من القبض على مريض نفسى يقود سيارة أجرة ويتحرش بالسيدات.
 
كانت المتابعة الإلكترونية بمديرية أمن الإسماعيلية رصدت  شكوى لإحدى المواطنات على شبكات التواصل الاجتماعى، "فيس بوك " تتضرر فيها هى وسيدات من قائد السيارة أجرة  " تاكسى " ، وقيامه بالتحرش الجنسى بمستقليها من السيدات .
 
أعطى اللواء محمد علي حسين تعليماته بتشكيل فريق بحث برئاسته ضم  العميد حمدى عبد النبى مدير ادارة المرور ، والرائد عادل جزار رئيس مباحث المرور بالإسماعيلية والضباط المعاونين لضبط هذا السائق ، وتمكن ضباط مباحث المرور من تحديد صاحبة الشكوى وباستدعائها تبين أنها تدعى" إنجى. م .م  22 عاما، موظفة بشركة قناة السويس للاستشارات والتدريب، ومقيمة بدائرة قسم ثان الإسماعيلية اتهمت قائد السيارة بالتحرش بها جنسيا.
 
وحضرت المواطنة "منى. ف. ف "22 عاما، مقيمة بمساكن الهيئة دائرة قسم ثالث الإسماعيلية ، اتهمت قائد السيارة بتغيير خط السير أثناء استقلالها، ومحاولته ملامستها جسديا.
 
 تم ضبط السيارة ، و تبين أنها ملك ورثة "سعدية. م .ع" والدة قائد السيارة " أحمد. ع. ع" 25 عاما، مقيم بشارع دمنهور دائرة قسم ثان، وبمناقشته أنكر ما نسب إليه، قدم أهله أوراقا علاجية تفيد بأنه يعانى من مرض نفسى ويعالج فى إحدى المصحات النفسية " مستشفى أبو العزايم " .
 
تم التحفظ على السيارة وعلى السائق المتهم وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق. 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تحرير 1168 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الاسماعيلية

امن الاسماعيلية

متحرش لسيدات الاسماعيلية

أمسك متحرش

سائق متحرش




لا تفوتك
السيسي للسودانيين: "والله لن تروا من مصر إلا كل طيب"

السيسي للسودانيين: "والله لن تروا من مصر إلا كل طيب"

التعليم العالى: قبول أوراق طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية الثلاثاء

التعليم العالى: قبول أوراق طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية الثلاثاء

الحكومة تنفى 8 شائعات أثيرت فى 10 أيام: لا صحة لبيع صندوق مصر السيادى لأصول وممتلكات الدولة.. ولا زيادة جديدة فى أسعار الكهرباء خلال العام المالي الحالي.. والداخلية والتضامن يوضحان حقيقة صورة الـ35 طفلاً

الحكومة تنفى 8 شائعات أثيرت فى 10 أيام: لا صحة لبيع صندوق مصر السيادى لأصول وممتلكات الدولة.. ولا زيادة جديدة فى أسعار الكهرباء خلال العام المالي الحالي.. والداخلية والتضامن يوضحان حقيقة صورة الـ35 طفلاً

خطأ يتسبب فى تعطل Google Cloud وسقوط تطبيقات سناب شات و سبوتيفاى و ديسكورد.. العطل يتزامن مع أزمة جوجل و الاتحاد الأوروبى..والرئيس الأمريكى ترامب يدافع عن محرك البحث العملاق بعد الغرامات

خطأ يتسبب فى تعطل Google Cloud وسقوط تطبيقات سناب شات و سبوتيفاى و ديسكورد.. العطل يتزامن مع أزمة جوجل و الاتحاد الأوروبى..والرئيس الأمريكى ترامب يدافع عن محرك البحث العملاق بعد الغرامات

ساديو مانى يطمئن على إصابة محمد صلاح فى تدريبات ليفربول

ساديو مانى يطمئن على إصابة محمد صلاح فى تدريبات ليفربول

صور.. إريانا جراند تخطف الأنظار بـ"اللوك" الجديد

صور.. إريانا جراند تخطف الأنظار بـ"اللوك" الجديد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة