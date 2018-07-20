القبض على مريض نفسى يتحرش بالسيدات داخل إحدى سيارات الأجرة بالإسماعيلية

الإسماعيلية -صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث قسم ثان الإسماعيلية من القبض على مريض نفسى يقود سيارة أجرة ويتحرش بالسيدات.

كانت المتابعة الإلكترونية بمديرية أمن الإسماعيلية رصدت شكوى لإحدى المواطنات على شبكات التواصل الاجتماعى، "فيس بوك " تتضرر فيها هى وسيدات من قائد السيارة أجرة " تاكسى " ، وقيامه بالتحرش الجنسى بمستقليها من السيدات .

أعطى اللواء محمد علي حسين تعليماته بتشكيل فريق بحث برئاسته ضم العميد حمدى عبد النبى مدير ادارة المرور ، والرائد عادل جزار رئيس مباحث المرور بالإسماعيلية والضباط المعاونين لضبط هذا السائق ، وتمكن ضباط مباحث المرور من تحديد صاحبة الشكوى وباستدعائها تبين أنها تدعى" إنجى. م .م 22 عاما، موظفة بشركة قناة السويس للاستشارات والتدريب، ومقيمة بدائرة قسم ثان الإسماعيلية اتهمت قائد السيارة بالتحرش بها جنسيا.

وحضرت المواطنة "منى. ف. ف "22 عاما، مقيمة بمساكن الهيئة دائرة قسم ثالث الإسماعيلية ، اتهمت قائد السيارة بتغيير خط السير أثناء استقلالها، ومحاولته ملامستها جسديا.

تم ضبط السيارة ، و تبين أنها ملك ورثة "سعدية. م .ع" والدة قائد السيارة " أحمد. ع. ع" 25 عاما، مقيم بشارع دمنهور دائرة قسم ثان، وبمناقشته أنكر ما نسب إليه، قدم أهله أوراقا علاجية تفيد بأنه يعانى من مرض نفسى ويعالج فى إحدى المصحات النفسية " مستشفى أبو العزايم " .

تم التحفظ على السيارة وعلى السائق المتهم وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.