القبض على صاحب شركة بتهمة إرسال صور ورسائل خادشة لربة منزل بالمنوفية

المنوفية - محمود شاكر

تمكنت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات إدارة مكافحة جرائم الحاسبات فرع وسط الدلتا، من القبض على صاحب شركة، بتهمة إرسال صور ورسائل خادشة للحياء إلى ربة منزل عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، بدائرة قسم شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بورود المحضر رقم 2 أحوال الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات إدارة مكافحة جرائم الحاسبات فرع وسط الدلتا، المتضمن بلاغ "إ.س.س.ا" 28 سنة ربة منزل مقيمة المصيلحة مركز شبين الكوم، بتضررها من "م.م.ص" 53 سنه صاحب شركة، مقيم قرية ميت خاقان قسم شبين الكوم، لقيامه بإرسال عبارات تتضمن سب وقذف وصور فاضحة بقصد التشهير بها، وذلك على الحساب الخاص بخطيبها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وتمكنت وحدة مباحث المركز، بالاشتراك مع ضباط إدارة مكافحة جرائم الحاسبات، من ضبط المتهم وبحوزته روتر، وبفحصه تبين وجود دلائل تشير إلى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 12443 جنح قسم شبين الكوم لسنة 2018، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة.