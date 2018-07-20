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العراق: عناصر إرهابية قتلت شرطيا وأصابت آخر بمحافظة صلاح الدين

الجمعة، 20 يوليه 2018 09:02 ص
العراق: عناصر إرهابية قتلت شرطيا وأصابت آخر بمحافظة صلاح الدين القوات العراقية- أرشيفية
أ ش أ
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 أعلن مركز الإعلام الأمني، الجمعة، أن عناصر إرهابية قتلت شرطيا وجرحت آخر فى الاسحاقى بمحافظة صلاح الدين

وقال مركز الاعلام - فى بيان أوردته قناة ( السومرية نيوز ) " إن القوات الأمنية فى صلاح الدين تجرى عملية تفتيش عن عناصر إرهابية فتحت النار على نقطة تفتيش فى ناحية الإسحاقى (الكائنة فى قضاء بلد جنوبى محافظة صلاح الدين)، ما أدى الى استشهاد شرطى وجرح آخر " .

وكان مصدر فى محافظة صلاح الدين قال، أمس " إن قذائف هاون سقطت وسط قضاء بلد، أعقبه هجوم على نقطة تفتيش عسكرية فى محيط القضاء، ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بينهم امرأة ".

يذكر أن تنظيم "داعش" الإرهابى يقوم بين فترة وأخرى باستهداف محافظة صلاح الدين، إلا أن القوات الأمنية بالمحافظة تحبط تلك الهجمات وتتمكن من تكبيد التنظيم خسائر فادحة.

 

 


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