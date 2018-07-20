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العدل تنفى فتح باب التعيينات فى بعض قطاعات الوزارة

الجمعة، 20 يوليه 2018 10:18 ص
العدل تنفى فتح باب التعيينات فى بعض قطاعات الوزارة وزاره العدل - ارشيفية
كتبت هند مختار
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كشف مركز معلومات مجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بفتح باب التعيينات فى بعض قطاعات وزارة العدل، تواصل المركز مع وزارة العدل، والتى نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة على عدم إعلان الوزارة عن فتح باب التعيينات بأى من قطاعاتها، مشيرةً إلى أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا تمت للواقع بالصلة.

وأشارت الوزارة إلى أن بوابة وزارة العدل على موقع الحكومة المصرية، هى فقط المنوط بها التحدث باسم وزارة العدل أو الإعلان عن الوظائف الشاغرة، وكيفية شغلها وفقاً للوائح والقوانين المنظمة فى هذا الشأن.

 

 

 
 
 
 

 


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