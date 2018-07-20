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العدل الأمريكية تسمح بحمل مسدسات ثلاثية الأبعاد بداية من أغسطس

الجمعة، 20 يوليه 2018 09:59 ص
العدل الأمريكية تسمح بحمل مسدسات ثلاثية الأبعاد بداية من أغسطس مسدس ثلاثى الأبعاد
كتب أحمد علوى
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قالت شبكة سكاى نيوز الإخبارية إنه على الرغم من الاحتجاجات المستمرة بشأن تقييد اقتناء وشراء الأسلحة الفردية فى الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن الأمور على ما يبدو ستزداد سوءا مع قرار جديد أصدرته مؤخرا وزارة العدل الأمريكية فيما يتعلق بحمل السلاح.

وسيكون متاحا أمام الأمريكيين اعتبارا من أول شهر أغسطس المقبل الاختيار بين آلاف التصاميم الخاصة بالمسدسات المصنوعة بتقنية "3 دى" ثلاثية الأبعاد، وذلك بعد قرار أصدرته وزارة العدل الأمريكية يعتبر نشر مخططات الأسلحة التى يمكن صناعتها بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد قانونيا.

ومن جانبها نقلت صحيفة ديلى ميل البريطانية عن مؤسس موقع "ديفكاد" المتخصص فى صناعة هذه النوعية من الأسلحة كودى ويلسن قوله، إنه بعد هذا القرار لن يلجأ الناس إلى ما يعرف بالمواقع غير الشرعية، لطلب وشراء الأسلحة المصنعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية اعتبرت ما يقوم به ويلسون عبر موقعه انتهاكا لضوابط التصدير الفيدرالية، لاسيما بيع وتصدير الأسلحة بدون ترخيص قانونى،  لكن الأخير، الذى صمم وطرح أول بندقية مطبوعة ثلاثية الأبعاد، اعتبر أن الحكومة انتهكت حقه فى حمل السلاح، لاسيما التعديل الثالث فى الدستور.

وقام ويلسون برفع دعوى قضائية ضد وزارة العدل فى عام 2015، قبل أن يتوصل الطرفان إلى تسوية مؤخرا، سمحت برفع الحظر والمنع عن موقعه الإلكترونى.


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مسدسات ثلاثية الابعاد

حمل السلاح فى امريكا

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