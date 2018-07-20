العثور على جثة متحللة لمسن داخل إحدى الورش بمدينة دهب

جنوب سيناء - فايزة مرسال

عثر أهالى المنطقة الصناعية بمدينة دهب، اليوم الجمعة، على جثة متحللة لرجل مسن داخل إحدى الورش.

تلقى اللواء طارق مجاهد مدير أمن جنوب سيناء بلاغا من العميد مدحت السقا مدير إدارة البحث الجنائى يفيد انبعاث رائحة كريهة داخل إحدى الورش بالمنطقة الصناعية بمدينة دهب، وقيام أهالى المنطقة بفتح الورشة، وتبين وجود جثة لرجل مسن يدعى عبد الجابر 72 سنة وقاموا باستدعاء الشرطة، وعلى الفور توجه للمكان الرائد خالد فتحى محمود نائب مأمور قسم شرطة دهب ومعه قوة من القسم، واستدعى الدكتور محمد حسين مفتش صحة دهب للكشف الطبى وتحديد سبب الوفاة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دهب، وأخطرت النيابة للتحقيق.