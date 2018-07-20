الطيران: الاستماع لأقوال طاقم الطائرة الأوكرانية لتحديد سبب الهبوط الاضطرارى

هبطت اضطراريا صباح اليوم الجمعة، طائرة شحن بضائع أوكرانية من طراز انتينوف 26 رحلة رقم 4 955 Kuy،نتيجة عطل فنى بالقرب من مطار العلمين وذلك خلال رحلتها من كييف بأوكرانيا الى مدينة الخرطوم بالسودان والمخطط لها الهبوط بمطار العلمين للتزود بالوقود.

وأوضح بيان من وزارة الطيران المدنى، أنه بمجرد اختفاء الطائرة من على شاشات الرادار، قام برج المراقبة بمطار العلمين بإبلاغ مركز البحث والإنقاذ للقوات المسلحة المصرية بإحداثيات موقع الطائرة، والذى قام بدوره فى الحال وتحديد موقع هبوط الطائرة، والذى يبعد 48 ميل عن مطار العلمين، حيث لَم ينتج عن هذا الهبوط الاضطرارى وقوع أى إصابات بطاقم الطائرة وعددهم 6 أفراد.

وأوضح بيان الوزارة، إلى أنه توجه إلى مكان هبوط الطائرة رئيس الإدارة المركزية لتحليل الحوادث بوزارة الطيران المدنى، وبصحبته طاقم فنى لإجراء المعاينة الأولية، وأخذ أقوال طاقم الطائرة، والتحفظ على الوثائق الخاصة بالطائرة، والبدء فى إجراءات التحقيق الفنى، للوقوف على أسباب الواقعة.