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السيطرة على حريق هائل بسوبر ماركت أمام مستشفى أشمون العام

الجمعة، 20 يوليه 2018 10:23 ص
السيطرة على حريق هائل بسوبر ماركت أمام مستشفى أشمون العام حريق - أرشيفية
المنوفية - محمود شاكر
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تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية من السيطرة على حريق هائل بسوبر ماركت أمام مستشفى أشمون العام، دائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية. 
 
تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بنشوب حريق بسوبر ماركت بمدينة أشمون أمام مستشفى أشمون العام دائرة المركز.
 
وبالانتقال وقوات الحماية المدنية، تحت إشراف العميد ياسر جلال مدير إدارة الحماية المدنية، تم إخماد الحريق الذى نشب بسوبر ماركت يستأجره "م.م.ا" 36 سنه، طبيب بيطرى حر مقيم مدينة أشمون.
 
أسفر الحريق عن احتراق بعض الأجهزة الكهربائية وكمية من المواد الغذائية، وبسؤال المالك رجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائى ولم يتهم أحدا، تم التحفظ على محل الحريق وتكليف قسم الأدلة الجنائية بالفحص، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 8511 إدارى مركز أشمون لسنة 2018، وبالعرض على النيابة قررت بتكيلف أحد خبراء الأدلة الجنائية، بإجراء المعاينة اللازمة على محل الحريق لبيان سببه وكيفية حدوثه، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

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