video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 20 يوليه 2018 12:23 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

السيسي يستقبل النائب الأول لرئيس السودان.. ويشيد بنتائج مباحثاته مع البشير

الجمعة، 20 يوليه 2018 10:57 ص
السيسي يستقبل النائب الأول لرئيس السودان.. ويشيد بنتائج مباحثاته مع البشير السفير بسام راضي المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية
الخرطوم - محمد الجالى
إضافة تعليق
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم فى مقر إقامته بالخرطوم، الفريق أول بكرى حسن صالح النائب الأول لرئيس جمهورية السودان رئيس مجلس الوزراء القومى، وذلك ثانى أيام زيارة الرئيس للسودان. 
 
وقال السفير بسام راضي المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أشاد خلال اللقاء بنتائج مباحثات  بالأمس مع الرئيس السوداني "عمر البشير"، مشيداً بروح التعاون البناء بين الدولتين، وحرص قيادتيهما على تعزيز العلاقات الثنائية، وترسيخ الروابط التاريخية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، مؤكداً  أن نهج مصر دائماً هو الحرص على استقرار السودان وتنميته، إيماناً بوحدة المسار والمصير التي تربط شعبي وادي النيل.
 
وأضاف المتحدث الرسمي، أن النائب الأول لرئيس جمهورية السودان رئيس مجلس الوزراء القومي أعرب خلال اللقاء عن تقدير السودان لمصر قيادة وشعباً، مرحباً بأن تكون السودان هى وجهة الرئيس الأولى خلال الفترة الرئاسية الثانية، مثلما كانت أيضاً الوجهة الأولى له في عام 2014.
 
وأكد الفريق أول بكري حسن صالح، حرص السودان الكامل على تفعيل جميع أطر التعاون المشترك بين البلدين، واستثمار إمكانات البلدين الاقتصادية لتحقيق نموذج فى الترابط والتعاون بين البلدين الشقيقين.
وأضاف السفير بسام راضى، أن اللقاء شهد تناول لسبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، وخاصة على صعيد التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الرئيس السيسي يلتقى قادة الفكر فى المجتمع السودانى بمقر إقامته بالخرطوم

زوجة البشير تحتفى بقرينة السيسى فى القصر الجمهورى بالخرطوم

اخبار اليوم

اخبار عاجلة

بسام راضى

الرئاسة

السيسي

السودان

الخرطوم




لا تفوتك
8 مواد توضح أسباب وطريقة إسقاط عضوية نائب البرلمان المصرى.. تعرف عليها

8 مواد توضح أسباب وطريقة إسقاط عضوية نائب البرلمان المصرى.. تعرف عليها

قطع مياه الشرب عن الدقى والعجوزة و5 مناطق بالجيزة 6 ساعات اليوم

قطع مياه الشرب عن الدقى والعجوزة و5 مناطق بالجيزة 6 ساعات اليوم

التعليم: الانتهاء من تظلمات الثانوية العامة قبل الثلاثاء (فيديو)

التعليم: الانتهاء من تظلمات الثانوية العامة قبل الثلاثاء (فيديو)

السيسى والبشير يوجهان بتشكيل لجنة تسيير برئاسة وزيري خارجية البلدين

السيسى والبشير يوجهان بتشكيل لجنة تسيير برئاسة وزيري خارجية البلدين

"العامة للجملة": فتح منافذ الشركة اليوم.. وصرف 85% من مقررات يوليو حتى الآن

"العامة للجملة": فتح منافذ الشركة اليوم.. وصرف 85% من مقررات يوليو حتى الآن

أليسون يتحدث عن رسالة محمد صلاح.. ودور كلوب فى إنضمامه لليفربول

أليسون يتحدث عن رسالة محمد صلاح.. ودور كلوب فى إنضمامه لليفربول

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة