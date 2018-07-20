السيسى يعلن من الخرطوم تأسيس 14 مدينة فى إطار الجيل الجديد من المدن

محمد الجالى
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر أطلقت عدداً كبيراً من المشروعات القومية سواء في مجالات الطاقة والغاز، وضاعفت قدرتها من إنتاج الطاقة والغاز.
وأضاف الرئيس السيسى- خلال لقاءه بقادة الفكر والرأي في المجتمع السوداني، وذلك بمقر إقامته بالخرطوم- بأنه سيتم افتتاح أكبر 3 محطات كهرباء وطاقة متجددة فى الـ50 عاما الماضية يوم 24 يوليو.
وأشار إلي أنه يتم تأسيس 14 مدينة جديدة بوسائل جديدة لتدخل فى إطار الجيل الجديد من المدن، مضيفاً:": دولنا تستطيع أن تنمو فى هذا الاتجاه والشعب هو أساس تحقيق أى نجاح أو إصلاح اقتصادي"
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