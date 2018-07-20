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بعد حجب الدوحة للرابط القديم..

السعودية تخصص رابط إلكترونى جديد للقطريين الراغبين فى أداء مناسك الحج

الجمعة، 20 يوليه 2018 01:16 م
السعودية تخصص رابط إلكترونى جديد للقطريين الراغبين فى أداء مناسك الحج أرشيفية
كتب محمد تهامى زكى
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أعلنت وزارة الحج السعودية، عن تخصيص رابط إلكترونى جديد لاستقبال طلبات الحجاج القطريين الراغبين فى أداء الفريضة هذا العام، بعد حجب السلطات القطرية للرابط القديم.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الوزارة خصصت رابطًا جديدًا لاستقبال طلبات الأشقاء القطريين الراغبين فى أداء مناسك الحج هو كالتالى: https://qh1.haj.gov.sa، وذلك نظراً لقيام السلطات القطرية بحجب الرابط السابق: https://qh.haj.gov.sa، الذى كان قد تم تخصيصه لاستقبال طلبات الحجاج القطريين الراغبين في أداء الفريضة.

وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتى فى إطار حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تسهيل إجراءات قدوم جميع الحجاج، وتذليل كل العراقيل التي قد تواجههم لأداء هذه الفريضة.

واس
واس

 

 


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