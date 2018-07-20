الرئيس السيسى يعلن عودته لزيارة السودان أكتوبر المقبل

الخرطوم- محمد الجالى

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه سيزور دولة السودان شهر أكتوبر المقبل، بالتزامن مع انعقاد اللجنة المصرية السودانية المشتركة، موضحا أن اللجنة تضم لجنة التسيير المشتركة برئاسة وزيري خارجية مصر والسودان التى تم إقرارها خلال القمة سوف تضم فى عضويتها وزراء الرى والزراعة والكهرباء والتجارة والصناعة والنقل والاتصالات والشباب والرياضة والثقافة.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسى بقادة الفكر والرأى فى المجتمع السودانى، وذلك بمقر إقامته بالخرطوم

ومن المقرر أن تبدأ اجتماعات اللجنة الفنية بالقاهرة علي مستوى كبار المسؤولين الشهر المقبل تقر فيه المشروعات المشتركة بين البلدين يعقبه اجتماع على مستوى الوزراء فى ذات الشهر "