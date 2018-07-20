الداخلية تداهم بؤرا إجرامية فى قنا وتضبط 4 آلاف هارب و15 قطعة سلاح

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية استهداف العناصر الإجرامية بدوائر مراكز شرطة نجع حمادى ونقادة ودشنا لملاحقة الخارجين عن القانون وحائزى السلاح.
ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط 15 قطعة سلاح نارى و22 من العناصر الإجرامية الخطرة وتنفيذ 4372 حكما قضائيا.
جاء ذلك فى إطار تكثيف الجهود ومواصلة توجيه الحملات الأمنية التى تستهدف البؤر الإجرامية وملاحقة وضبط العناصر المتورطة فى إرتكاب الجرائم لاسيما المشهور عنها الإتجار بالأسلحة النارية والمواد المخدرة وكذا ملاحقة وضبط المتهمين الهاربين المطلوب ضبطهم وإحضارهم والصادر ضدهم أحكام قضائية.
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