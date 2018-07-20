الخرطوم تعلن إرجاء التوقيع على اتفاق تقاسم السلطة فى جنوب السودان

الخرطوم (أ ف ب)

أعلنت الخرطوم الخميس، إرجاء التوقيع "بالأحرف الأولى" على اتفاق تقاسم السلطة بين الحكومة، والمتمردين فى جنوب السودان، لعدم نيل نص الاتفاق موافقة كاملة من الطرفين.

واستضافت الخرطوم فى يونيو الماضى، جولة مفاوضات بين الرئيس سلفا كير ونائبه السابق زعيم المتمردين رياك مشار، فى اطار جهود دولية لانهاء النزاع فى جنوب السودان.

وكان مقررا ان توقع الحكومة والمتمردون بجنوب السودان الخميس الاتفاق "بالاحرف الاولى على أن يتم التوقيع النهائى فى يوم الخميس الموافق 26/7/2018"، بحسب بيان اصدرته الاربعاء الخارجية السودانية، بعد ان كان الطرفان اتفقا على وقف دائم لاطلاق النار وانسحاب قواتهما من المناطق المأهولة.

لكن وزير الخارجية السودانى الدرديرى أحمد، أعلن للصحفيين أن لدى الطرفين ملاحظات يريدان اضافتها الى نص الاتفاق، وقال احمد إنه سيتم لاحقا تحديد موعد جديد للتوقيع بالاحرف الاولى مشددا على ان توقيع الاتفاق النهائى سيتم فى 26 يوليو بحضور الرئيس السودانى عمر البشير، واعلن احمد ان قرار ارجاء حفل التوقيع اتُّخذ بعد توجيه جوبا كتابا بشأن نص الاتفاق.