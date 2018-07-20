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التعليم: الانتهاء من تظلمات الثانوية العامة قبل الثلاثاء (فيديو)

الجمعة، 20 يوليه 2018 12:15 ص
التعليم: الانتهاء من تظلمات الثانوية العامة قبل الثلاثاء (فيديو) رضا حجازى
كتب إبراهيم حسان
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قال رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم بوزارة التربية والتعليم، إنه سيتم الانتهاء من التظلمات المقدمة من طلاب الثانوية العامة الراسبين، وإعلان نتائج المراجعة قبل يوم الثلاثاء المقبل.

وأضاف حجازى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أسامة كمال، ببرنامج "مساء dmc"،  المذاع عبر قناة dmc، أن تم مد فترة التقدم لطلاب المدارس بنظام "STEM"، بسبب العطل الذى حدث فى الموقع الالكترونى ليوم السبت المقبل، مناشدا طلاب خريجى مدارس STEM المتضررين من نتائجهم سرعة التقدم بالتظلمات بمدرسة السينية الثانوية بنات بالسيدة زينب.


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