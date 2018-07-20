video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 20 يوليه 2018 04:51 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

التحالف العربى يصدر 7 تصاريح لسفن متجهة للموانئ اليمنية والحوثى يحتجز أخرى (فيديو)

الجمعة، 20 يوليه 2018 03:10 م
التحالف العربى يصدر 7 تصاريح لسفن متجهة للموانئ اليمنية والحوثى يحتجز أخرى (فيديو) العقيد الركن تركى المالكى المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف
إيمان حنا
إضافة تعليق

أصدر اتحالف العربى الداعم للشرعية والجيش اليمنى 7 تصاريح لسفن متجهخة للموانئ اليمنية حاملة موادا غذائية ونفطية وإغاثات للشعب اليمنى، يأتى هذا تطبيقا لسياسة التحالف الهادفة لتقديم التسهيلات الممكنة لدخول المساعدات لليمنيين عبر المنافذ المختلفة سواء بريا أو بحريا أو جويا .

وأضاف التحالف أنه توجد ٤ سفن بميناء الحديده و ٥ سفن بانتظار الدخول للميناء، وأوضح أن السفينة Bahia Damas  التى تحمل كميات كبيرة من مادة الديزل مازالت على رصيف ميناء الحديدة منذ ٢٣ يوما والمليشيا الحوثية تعطل تفريغ حمولتها.

 

حيث أصدر أمس 5 تصاريح لسفن متجهة للموانئ اليمنية تحمل المواد الغذائية والمشتقات النفطية، فى الوقت الذى تتعمد فيه ميليشيا الحوثى تعطيل السفينة Carpe diem II  منذ 25 يوما والتى تحمل كميات كبيرة من الجازولين.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السفير السعودى بواشنطن: المملكة تدعم جهود الحل السياسى فى اليمن

فيديو.. جيش اليمن مدعوما بالتحالف يتقدم فى معركة صعدة ويطبق الحصار على باقم

سفير اليمن يناقش الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية للطلاب اليمنيين

التحالف العربى

العقيد تركى المالكى

تصاريح سفن يكنية

اليمن

الحوثيين




لا تفوتك
السيسي للسودانيين: "والله لن تروا من مصر إلا كل طيب"

السيسي للسودانيين: "والله لن تروا من مصر إلا كل طيب"

التعليم العالى: قبول أوراق طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية الثلاثاء

التعليم العالى: قبول أوراق طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية الثلاثاء

الحكومة تنفى 8 شائعات أثيرت فى 10 أيام: لا صحة لبيع صندوق مصر السيادى لأصول وممتلكات الدولة.. ولا زيادة جديدة فى أسعار الكهرباء خلال العام المالي الحالي.. والداخلية والتضامن يوضحان حقيقة صورة الـ35 طفلاً

الحكومة تنفى 8 شائعات أثيرت فى 10 أيام: لا صحة لبيع صندوق مصر السيادى لأصول وممتلكات الدولة.. ولا زيادة جديدة فى أسعار الكهرباء خلال العام المالي الحالي.. والداخلية والتضامن يوضحان حقيقة صورة الـ35 طفلاً

خطأ يتسبب فى تعطل Google Cloud وسقوط تطبيقات سناب شات و سبوتيفاى و ديسكورد.. العطل يتزامن مع أزمة جوجل و الاتحاد الأوروبى..والرئيس الأمريكى ترامب يدافع عن محرك البحث العملاق بعد الغرامات

خطأ يتسبب فى تعطل Google Cloud وسقوط تطبيقات سناب شات و سبوتيفاى و ديسكورد.. العطل يتزامن مع أزمة جوجل و الاتحاد الأوروبى..والرئيس الأمريكى ترامب يدافع عن محرك البحث العملاق بعد الغرامات

ساديو مانى يطمئن على إصابة محمد صلاح فى تدريبات ليفربول

ساديو مانى يطمئن على إصابة محمد صلاح فى تدريبات ليفربول

صور.. إريانا جراند تخطف الأنظار بـ"اللوك" الجديد

صور.. إريانا جراند تخطف الأنظار بـ"اللوك" الجديد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة