التحالف العربى يصدر 7 تصاريح لسفن متجهة للموانئ اليمنية والحوثى يحتجز أخرى (فيديو)

إيمان حنا

أصدر اتحالف العربى الداعم للشرعية والجيش اليمنى 7 تصاريح لسفن متجهخة للموانئ اليمنية حاملة موادا غذائية ونفطية وإغاثات للشعب اليمنى، يأتى هذا تطبيقا لسياسة التحالف الهادفة لتقديم التسهيلات الممكنة لدخول المساعدات لليمنيين عبر المنافذ المختلفة سواء بريا أو بحريا أو جويا .

وأضاف التحالف أنه توجد ٤ سفن بميناء الحديده و ٥ سفن بانتظار الدخول للميناء، وأوضح أن السفينة Bahia Damas التى تحمل كميات كبيرة من مادة الديزل مازالت على رصيف ميناء الحديدة منذ ٢٣ يوما والمليشيا الحوثية تعطل تفريغ حمولتها.

حيث أصدر أمس 5 تصاريح لسفن متجهة للموانئ اليمنية تحمل المواد الغذائية والمشتقات النفطية، فى الوقت الذى تتعمد فيه ميليشيا الحوثى تعطيل السفينة Carpe diem II منذ 25 يوما والتى تحمل كميات كبيرة من الجازولين.