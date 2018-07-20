الإمارات تقلد الرئيس الصينى "وسام زايد"

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منح رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، اليوم الجمعة، "وسام زايد" للرئيس الصينى شى جين بينج الذى يجرى زيارة إلى دولة الإمارات.

ويعد هذا الوسام الأرفع فى دولة الإمارات، وسلمه ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للرئيس الصينى، خلال حفل اختتام الاستقبال الرسمى الذى شهده قصر الرئاسة فى أبوظبى وفقا لقناة (سكاى نيوز) عربية.



وكانت المراسم الرسمية لاستقبال الرئيس الصينى قد انطلقت فى قصر الرئاسة بأبوظبي، صباح الجمعة، بحضور نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.



وبدأ الرئيس الصينى -أمس- زيارة للإمارات تستغرق 3 أيام على رأس وفد رفيع المستوى، فى أول زيارة خارجية له بعد إعادة انتخابه رئيسا للبلاد.

وتتخلل زيارة شى جين بينج مجموعة من اللقاءات رفيعة المستوى، الهادفة إلى تعزيز العلاقات بين البلدين، ورفع حجم التبادل التجارى، وتنمية التبادل الثقافى والاجتماعى بين الصين والإمارات.