video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 20 يوليه 2018 03:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الإمارات تقلد الرئيس الصينى "وسام زايد"

الجمعة، 20 يوليه 2018 02:06 م
الإمارات تقلد الرئيس الصينى "وسام زايد" الرئيس الصينى والشيخ
أ ش أ
إضافة تعليق

منح رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، اليوم الجمعة، "وسام زايد" للرئيس الصينى شى جين بينج الذى يجرى زيارة إلى دولة الإمارات.

ويعد هذا الوسام الأرفع فى دولة الإمارات، وسلمه ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للرئيس الصينى، خلال حفل اختتام الاستقبال الرسمى الذى شهده قصر الرئاسة فى أبوظبى وفقا لقناة (سكاى نيوز) عربية.


وكانت المراسم الرسمية لاستقبال الرئيس الصينى قد انطلقت فى قصر الرئاسة بأبوظبي، صباح الجمعة، بحضور نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.


وبدأ الرئيس الصينى -أمس- زيارة للإمارات تستغرق 3 أيام على رأس وفد رفيع المستوى، فى أول زيارة خارجية له بعد إعادة انتخابه رئيسا للبلاد.
وتتخلل زيارة شى جين بينج مجموعة من اللقاءات رفيعة المستوى، الهادفة إلى تعزيز العلاقات بين البلدين، ورفع حجم التبادل التجارى، وتنمية التبادل الثقافى والاجتماعى بين الصين والإمارات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الشيخ محمد بن راشد: الإمارات لديها توافقات سياسية واقتصادية كثيرة مع الصين

ترامب ينوى فرض رسوم على واردات صينية بقيمة 500 مليار دولار

الزراعة ترد على 5 شائعات.. وتؤكد: لا صحة لطرح أسماك بلاستيكية صينية بالأسواق

تراجع الأسهم الأوروبية بسبب التوترات التجارية بين الصين وأمريكا

الصين

الإمارات

أخبار العالم

أبوظبى

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان




لا تفوتك
8 مواد توضح أسباب وطريقة إسقاط عضوية نائب البرلمان المصرى.. تعرف عليها

8 مواد توضح أسباب وطريقة إسقاط عضوية نائب البرلمان المصرى.. تعرف عليها

قطع مياه الشرب عن الدقى والعجوزة و5 مناطق بالجيزة 6 ساعات اليوم

قطع مياه الشرب عن الدقى والعجوزة و5 مناطق بالجيزة 6 ساعات اليوم

التعليم: الانتهاء من تظلمات الثانوية العامة قبل الثلاثاء (فيديو)

التعليم: الانتهاء من تظلمات الثانوية العامة قبل الثلاثاء (فيديو)

السيسى والبشير يوجهان بتشكيل لجنة تسيير برئاسة وزيري خارجية البلدين

السيسى والبشير يوجهان بتشكيل لجنة تسيير برئاسة وزيري خارجية البلدين

"العامة للجملة": فتح منافذ الشركة اليوم.. وصرف 85% من مقررات يوليو حتى الآن

"العامة للجملة": فتح منافذ الشركة اليوم.. وصرف 85% من مقررات يوليو حتى الآن

أليسون يتحدث عن رسالة محمد صلاح.. ودور كلوب فى إنضمامه لليفربول

أليسون يتحدث عن رسالة محمد صلاح.. ودور كلوب فى إنضمامه لليفربول

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة