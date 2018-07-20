الأمن العام ينفذ 48 ألف حكم قضائى.. ويعيد 11 سيارة مسروقة خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضى

واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية حملاته الأمنية لملاحقة الخارجين عن القانون وحائزى السلاح والمخدرات والهاربين من الأحكام القضائية.

ونجحت جهود الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن خلال 24 ساعة في ضبط " 132 قضية مخدرات، و2 تشكيل عصابى، و72 متهم ومراقب هاربين، وإعادة 11 سيارة ودراجة نارية مبلغ بسرقتهم وتنفيذ 48538 حكم قضائى متنوع".

جاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.