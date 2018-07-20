video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 20 يوليه 2018 03:28 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

الأمن العام ينفذ 48 ألف حكم قضائى.. ويعيد 11 سيارة مسروقة خلال 24 ساعة

الجمعة، 20 يوليه 2018 01:52 م
الأمن العام ينفذ 48 ألف حكم قضائى.. ويعيد 11 سيارة مسروقة خلال 24 ساعة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
كتب محمود عبد الراضى
إضافة تعليق

واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية حملاته الأمنية لملاحقة الخارجين عن القانون وحائزى السلاح والمخدرات والهاربين من الأحكام القضائية.

ونجحت جهود الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن خلال 24 ساعة في ضبط " 132 قضية مخدرات، و2 تشكيل عصابى، و72 متهم ومراقب هاربين، وإعادة 11 سيارة ودراجة نارية مبلغ بسرقتهم وتنفيذ 48538 حكم قضائى متنوع".

جاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بيان للداخلية: ضبط مصنع للهيروين يستهدف الشباب والتحفظ على أدوات التصنيع..صور

الامن العام

سيارات مسروقة

تنفيذ الاحكام

اخبار الداخلية

حوادث




لا تفوتك
8 مواد توضح أسباب وطريقة إسقاط عضوية نائب البرلمان المصرى.. تعرف عليها

8 مواد توضح أسباب وطريقة إسقاط عضوية نائب البرلمان المصرى.. تعرف عليها

قطع مياه الشرب عن الدقى والعجوزة و5 مناطق بالجيزة 6 ساعات اليوم

قطع مياه الشرب عن الدقى والعجوزة و5 مناطق بالجيزة 6 ساعات اليوم

التعليم: الانتهاء من تظلمات الثانوية العامة قبل الثلاثاء (فيديو)

التعليم: الانتهاء من تظلمات الثانوية العامة قبل الثلاثاء (فيديو)

السيسى والبشير يوجهان بتشكيل لجنة تسيير برئاسة وزيري خارجية البلدين

السيسى والبشير يوجهان بتشكيل لجنة تسيير برئاسة وزيري خارجية البلدين

"العامة للجملة": فتح منافذ الشركة اليوم.. وصرف 85% من مقررات يوليو حتى الآن

"العامة للجملة": فتح منافذ الشركة اليوم.. وصرف 85% من مقررات يوليو حتى الآن

أليسون يتحدث عن رسالة محمد صلاح.. ودور كلوب فى إنضمامه لليفربول

أليسون يتحدث عن رسالة محمد صلاح.. ودور كلوب فى إنضمامه لليفربول

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة