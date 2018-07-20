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الجمعة، 20 يوليه 2018 11:39 ص
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الأمم المتحدة: 13 ألف لاجئ سورى فى دول مجاورة عادوا لديارهم فى 2018

الجمعة، 20 يوليه 2018 11:10 ص
الأمم المتحدة: 13 ألف لاجئ سورى فى دول مجاورة عادوا لديارهم فى 2018 لاجئون سوريون
رويترز
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ناشدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين جميع الأطراف فى سوريا، اليوم الجمعة، توفير ممر آمن لنحو 140 ألف مدنى محاصرين بسبب القتال فى جنوب غرب البلاد، حتى يتسنى لهم الحصول على المساعدات والمأوى.

وقالت المفوضية إنها على استعداد لأن تناقش مع سوريا وروسيا خطتهما لإقامة مراكز للاجئين السوريين العائدين لكنها شددت على ضرورة أن تكون هذه العودة آمنة وطوعية بما يتماشى مع المعايير الدولية.

وقال المتحدث باسم المفوضية أندريه ماهيسيتش خلال إفادة صحفية فى جنيف إن قرابة 13 ألف لاجئ سورى فى دول مجاورة عادوا لديارهم فى النصف الأول من 2018 بالإضافة إلى 750 ألف نازح داخليا.

 


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