الأمم المتحدة تدعو الاحتلال الإسرائيلى وحماس لوقف التصعيد

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دعت الأمم المتحدة اليوم الجمعة، الاحتلال الإسرائيلى وحماس إلى "تجنب الوقوع فى الهاوية"

حض نيكولاى ملادينوف مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى الشرق الأوسط الاحتلال الإسرائيلى وحماس الجمعة، على "الابتعاد عن حافة الهاوية" فى أعقاب موجة من العنف بقطاع غزة أودت بـ 4 فلسطينيين.

وكتب ملادينوف على تويتر "يجب على الجميع فى قطاع غزة الابتعاد عن حافة الهاوية، ليس الأسبوع المقبل وليس غدا، بل فورا"، وأضاف "يجب إفشال الذين يريدون إثارة حرب بين الفلسطينيين والإسرائيليين".