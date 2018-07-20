الأرصاد: طقس حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

فيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 25 36
وسط الدلتا 25 36
الإسكندرية 25 31
بلطيم 25 32
مطروح 24 30
السلوم 23 32
سيوة 25 35
بورسعيد 26 31
دمياط 25 31
العريش 22 32
رفح 21 31
الإسماعيلية 24 37
السويس 25 37
رأس سدر 27 36
نخل 20 36
نويبع 28 36
طابا 21 35
كاترين 22 33
الطور 26 35
شرم الشيخ 29 38
الغردقة 29 39
مرسى علم 29 38
الفيوم 25 37
بني سويف 25 37
المنيا 25 37
أسيوط 26 38
سوهاج 26 40
قنا 26 41
الأقصر 26 42
أسوان 27 42
أبوسمبل 27 41
الوادي الجديد 24 42
شلاتين 28 42
أبو رماد 29 41
رأس حدربة 29 41
حلايب 30 40
أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:
الصغرى العظمى
مكة المكرمة 30 44
المدينة 30 42
الرياض 29 42
المنامة 34 40
أبوظبى 32 43
الدوحة 33 44
الكويت 34 48
دمشق 16 35
بيروت 26 30
عمان 17 31
القدس 20 29
غزة 24 31
بغداد 28 44
مسقط 33 36
صنعاء 14 27
الخرطوم 27 38
طرابلس 24 33
تونس 25 36
الجزائر 22 30
الرباط 17 25
نواكشوط 23 28
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:
الصغرى العظمى
أنقرة 16 30
اسطنبول 22 27
إسلام آباد 26 34
نيودلهى 29 35
جاكرتا 24 34
بكين 27 34
كوالامبور 25 32
طوكيو 27 34
أثينا 23 33
روما 18 34
باريس 16 27
مدريد 18 33
برلين 14 27
لندن 16 26
مونتريال 18 28
موسكو 16 26
نيويورك 19 28
واشنطن 19 31
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