إنقاذ 66 مهاجراً تونسياً قبالة سواحل صقلية بإيطاليا

روما (أ ش أ)

قالت مصادر أمنية إيطالية اليوم الجمعة، إن 66 مهاجراً تونسياً تم إنقاذهم قبالة شواطئ جزيرة بانتيليريا الإيطالية بمضيق صقلية، وقد نقلوا الى ميناء ترابانى الإيطإلى الليلة الماضية.

ونقلت وكالة أنباء "آكي" الإيطالية عن المصادر ذاتها قولها إنه "تم نقل المهاجرين الذين كانوا يواجهون صعوبات، على متن زورقين دورية تابعين لخفر السواحل وقوات الشرطة المالية"، واختتمت بالقول إن "الزورقين المحملين بالمهاجرين اتجها بعد ذلك نحو ميناء تراباني، الذى وصلاه خلال الليل".

وكانت الدفعة الأخيرة من المهاجرين التى وصلت الى ميناء بوتسالّو الصقلي، تشتمل على 450 مهاجراً، بينما أكدت وكالة حماية الحدود الأوروبية (فرونتكس) أن عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا عبر البحر المتوسط، تقلص فى يونيو الماضى إلى حوإلى 3 آلاف، بانخفاض بنسبة 87 % مقارنة بالشهر ذاته عام 2017.