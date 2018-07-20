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الجمعة، 20 يوليه 2018 11:39 م
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إنقاذ 59 حالة من الغرق بشواطئ رأس البر بدمياط

الجمعة، 20 يوليه 2018 09:39 م
إنقاذ 59 حالة من الغرق بشواطئ رأس البر بدمياط رأس البر - أرشيفية
دمياط عبده عبد البارى
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شهدت مدينة رأس البر بمحافظة دمياط اليوم الجمعة إقبالا كبيرا من المواطنين الذين حرصوا على قضاء اليوم بشواطئ المدينة هربا من حرارة الشمس. 

وقال وليد الشهاوى نائب رئيس مدينة رأس البر لشئون الشواطئ، أنه تم انقاذ  59 حالة من الغرق وغادروا الشاطئ بخير وتم تسليم عدد 1350طفل تائه إلى ذويهم. 

وأكد انتهاء نهار الجمعة بشاطئ مدينة رأس البر على خير وسط إقبال كبير من المصطافين ورواد الشاطئ واستعدادات مكثفة للوحدة المحلية لمدينة رأس البر ب 100 رجل انقاذ و6 لنش سريع و2 موتوسيكل مائي و 5خيم لتجميع الأطفال التائهين و4 سيارات اسعاف. 


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