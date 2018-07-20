إغلاق جزئى بميدان هليوبوليس لتحويل مرافق متعارضة مع المترو لمدة يومين

كتب عبد الرحمن سيد

تشرف اﻹدارة العامة لمرور القاهرة، على أعمال تحويل مرافق متعارضة مع المرحلة الرابعة لمترو الأنفاق لمدة يومين، بعدما حصلت على تصريح تنفيذ تغيير خط مياه قطره 500 مم بميدان هليوبوليس بشارع المتتزه أمام مستشفى هليوبوليس فى الاتجاهين بطول 4 أمتار لكل اتجاه، وقطع شارع الحجاز أمام كنيسة العذراء، وستكون الأعمال ليلاً فقط مما يستلزم إجراء إغلاق جزئى للطريق وسط انتشار الخدمات المرورية لملاحظة حركة السيارات.

وستكون اﻷعمال بالمرحلة الثانية لتنفيذ قطع عرضى شارع المنتزه للقادم من شارع محمد شفيق حتى ميدان هليوبوليس، وستكون الأعمال من 12.5 ليل الجمعة حتى 6 صباح ذات اليوم 20/7/2018.

كما سيتم تنفيذ أعمال بالمرحلة الثالثة تشمل تنفيذ أعمال لحام وربط مواسير بشارع عبد العزيز فهمى حتى شارع المنتزه أعلى الرصيف، بدءًا من الساعة 12.5 ليل الجمعة حتى 6 صباح السبت 21/7/2018.

وسوف تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتكثيف الخدمات لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة بالتنسيق مع وكيل الإدارة لقطاع الشرق مع وضع المساعدات الفنية والأقماع والإضاءات الكافية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة.