video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 20 يوليه 2018 02:07 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

إغلاق جزئى بميدان هليوبوليس لتحويل مرافق متعارضة مع المترو لمدة يومين

الجمعة، 20 يوليه 2018 12:17 ص
إغلاق جزئى بميدان هليوبوليس لتحويل مرافق متعارضة مع المترو لمدة يومين مرور - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق

تشرف اﻹدارة العامة لمرور القاهرة، على أعمال تحويل مرافق متعارضة مع المرحلة الرابعة لمترو الأنفاق لمدة يومين، بعدما حصلت على تصريح تنفيذ تغيير خط مياه قطره 500 مم بميدان هليوبوليس بشارع المتتزه أمام مستشفى هليوبوليس فى الاتجاهين بطول 4 أمتار لكل اتجاه، وقطع شارع الحجاز أمام كنيسة العذراء، وستكون الأعمال ليلاً فقط مما يستلزم إجراء إغلاق جزئى للطريق وسط انتشار الخدمات المرورية لملاحظة حركة السيارات.

 

وستكون اﻷعمال بالمرحلة الثانية لتنفيذ قطع عرضى شارع المنتزه للقادم من شارع محمد شفيق حتى ميدان هليوبوليس، وستكون الأعمال من 12.5 ليل الجمعة حتى 6 صباح ذات اليوم 20/7/2018.

 

كما سيتم تنفيذ أعمال بالمرحلة الثالثة تشمل تنفيذ أعمال لحام وربط مواسير بشارع عبد العزيز فهمى حتى شارع المنتزه أعلى الرصيف، بدءًا من الساعة 12.5 ليل الجمعة حتى 6 صباح السبت 21/7/2018.

 

وسوف تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتكثيف الخدمات لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة بالتنسيق مع وكيل الإدارة لقطاع الشرق مع وضع المساعدات الفنية والأقماع والإضاءات الكافية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حبس سائق لنصبه على المواطنين بزعم إنهاء التراخيص فى مرور القطامية

"المرور" تكثف حملاتها لضبط متعاطى المخدرات أثناء القيادة

سقوط سائق لنصبه على المواطنين بزعم إنهاء التراخيص فى مرور القطامية

مرور الشرقية يفحص 20 سائقا للاشتباه فى قيادتهم السيارات تحت تأثير المخدر

اخبار الحوادث

اخبار المرور

اعمال مترو

اخبار مصر

مرور القاهرة




لا تفوتك
الداخلية تعلن الكشف الطبى المجانى على المواطنين بالعيادات الخارجية بمستشفياتها

الداخلية تعلن الكشف الطبى المجانى على المواطنين بالعيادات الخارجية بمستشفياتها

فيديو و صور.. الرئيس السيسى يصل السودان فى زيارة تستغرق يومين

فيديو و صور.. الرئيس السيسى يصل السودان فى زيارة تستغرق يومين

العثور على سائل أحمر داخل تابوت الإسكندرية.. خبيرة آثار: فتح غطاء التابوت ساعة للتهوية وبدء الترميم بالموقع.. وأثريون: أعاد حلم العثور على مقبرة الإسكندر الأكبر.. وزاهى حواس يدعو لوقف التكهنات غير العلمية

العثور على سائل أحمر داخل تابوت الإسكندرية.. خبيرة آثار: فتح غطاء التابوت ساعة للتهوية وبدء الترميم بالموقع.. وأثريون: أعاد حلم العثور على مقبرة الإسكندر الأكبر.. وزاهى حواس يدعو لوقف التكهنات غير العلمية

صور.. تفاصيل مصرع 12 شخصا وإصابة 28 آخرين فى حادث اصطدام سيارة محملة بالأسمنت بميكروباص ومنزل وكافتيريا بالمنيا.. "الصحة" ترفع درجة الاستعدادات القصوى بالمستشفيات.. وإزالة آثار الحادث وفتح الطريق أمام السيارات

صور.. تفاصيل مصرع 12 شخصا وإصابة 28 آخرين فى حادث اصطدام سيارة محملة بالأسمنت بميكروباص ومنزل وكافتيريا بالمنيا.. "الصحة" ترفع درجة الاستعدادات القصوى بالمستشفيات.. وإزالة آثار الحادث وفتح الطريق أمام السيارات

كوكا يرد على صور محمد صلاح فى جزر المالديف: "هتضرب هنضرب"

كوكا يرد على صور محمد صلاح فى جزر المالديف: "هتضرب هنضرب"

قاضى المعارضات يخلى سبيل بشير التابعى فى اتهامه بترويع المواطنين

قاضى المعارضات يخلى سبيل بشير التابعى فى اتهامه بترويع المواطنين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة