إصابة 8 أشخاص فى مشاجرات متفرقة بالمنوفية

وتلقى مدير الأمن إخطارا يفيد بنشوب مشاجرة ومصابين بقرية البتانون دائرة مركز شبين الكوم بالانتقال والفحص تبين أن طرفى المشاجرة كل من طرف أول "ع.ع.ع" 54 سنة عامل مصاباً بجرح بالأذنين والرقبة والرأس، وابنة شقيقته "س.ا.ا" 26 سنة ربة منزل مصابة بجرح بالذراع اليسرى، وطرف ثانى "ا.س.ع" 28 سنة نقاش مصاباً بجرح قطعى بالعضد الأيمن وسحجات متفرقة بالجسم، وشقيقه "س" 25 سنة نقاش مصاباً بجرح قطعى باليد اليمنى وفروة الرأس وسحجات متفرقة بالجسم، ووالدتهما "ن.ع.ح" 45 سنة، ربة منزل مصابة بكدمات بالقدم اليسرى والظهر وجميعهم مقيمين قرية البتانون دائرة المركز وتم نقلهم إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى، وبسؤال الطرفين اتهم كل منهما الآخر بالتعدى بالضرب، وإحداث إصابتهم لخلافات بسبب الجيرة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8960 جنح مركز شبين الكوم لسنة 2018.

كما تلقى مدير الأمن إخطارا من مأمور مركز الباجور ببلاغ من "و.م.ع" 38 سنة مصاباً بجرح قطعى بالخد الأيمن وجروح سطحية متفرقة بالجسم، ووالدة زوجة شقيقه "هـ.ا.ا" 50 سنة ربة منزل مصابة بكدمات وجروح سطحية بالوجه والخد الأيمن ومقيمان قرية إسطنها دائرة المركز، وبسؤالهما اتهم كل منهما الآخر بالتعدى بالضرب وإحداث إصابته لخلافات بسبب عائلية، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 11434جنح مركز الباجور لسنة 2018.



