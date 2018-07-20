إصابة 8 أشخاص فى مشاجرات متفرقة بالمنوفية

أصيب 8 أشخاص بإصابات متفرقة إثر نشوب مشاجرات متفرقة بدوائر الشهداء والباجور بمحافظة المنوفية.
تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد بنشوب مشاجرة ومصابين بقرية ميت شهالة التابعة لمركز الشهداء، وبالانتقال والفحص تبين أن طرفى المشاجرة كل من طرف أول "س.ع.م" 23 سنة سائق توك توك مصاباً بجرحان غائران بالظهر وجروح بالوجه واشتباه نزيف بالبطن، وطرف ثان "ف.س.م" 25 سنة عامل مقيم بذات الناحية مصاباً بجرح قطعى بالرقبة من الخلف والعضد الأيسر ومقيمان قرية ميت شهالة دائرة المركز، وتم نقلهما إلى مستشفى الشهداء المركزى وتحويل الأول إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى، وبسؤال الطرفين اتهم كل منهما الآخر بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته لخلافات سابقة بينهما بسبب تعدى الأول على شقيق الثانى بالسب والشتم، وأضاف الأول بقيام الثانى بإحداث إصابته بأداة حادة مطواة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8543 جنح مركز الشهداء لسنة 2018 وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة.
وتلقى مدير الأمن إخطارا يفيد بنشوب مشاجرة ومصابين بقرية البتانون دائرة مركز شبين الكوم بالانتقال والفحص تبين أن طرفى المشاجرة كل من طرف أول "ع.ع.ع" 54 سنة عامل مصاباً بجرح بالأذنين والرقبة والرأس، وابنة شقيقته "س.ا.ا" 26 سنة ربة منزل مصابة بجرح بالذراع اليسرى، وطرف ثانى "ا.س.ع" 28 سنة نقاش مصاباً بجرح قطعى بالعضد الأيمن وسحجات متفرقة بالجسم، وشقيقه "س" 25 سنة نقاش مصاباً بجرح قطعى باليد اليمنى وفروة الرأس وسحجات متفرقة بالجسم، ووالدتهما "ن.ع.ح" 45 سنة، ربة منزل مصابة بكدمات بالقدم اليسرى والظهر وجميعهم مقيمين قرية البتانون دائرة المركز وتم نقلهم إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى، وبسؤال الطرفين اتهم كل منهما الآخر بالتعدى بالضرب، وإحداث إصابتهم لخلافات بسبب الجيرة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8960 جنح مركز شبين الكوم لسنة 2018.
كما تلقى مدير الأمن إخطارا من مأمور مركز الباجور ببلاغ من "و.م.ع" 38 سنة مصاباً بجرح قطعى بالخد الأيمن وجروح سطحية متفرقة بالجسم، ووالدة زوجة شقيقه "هـ.ا.ا" 50 سنة ربة منزل مصابة بكدمات وجروح سطحية بالوجه والخد الأيمن ومقيمان قرية إسطنها دائرة المركز، وبسؤالهما اتهم كل منهما الآخر بالتعدى بالضرب وإحداث إصابته لخلافات بسبب عائلية، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 11434جنح مركز الباجور لسنة 2018.
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