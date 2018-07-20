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الجمعة، 20 يوليه 2018 04:50 م
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إزالة 4 حالات تعد على الأراضى الزراعية بمركز طهطا فى سوهاج

الجمعة، 20 يوليه 2018 02:51 م
إزالة 4 حالات تعد على الأراضى الزراعية بمركز طهطا فى سوهاج تعدى على الاراضى الزراعية
سوهاج – عمرو خلف
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أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، عن قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بإزالة 4 حالات تعدى على الأراضى الزراعية بناحية المركز، وذلك فى إطار خطة المحافظة للقضاء على ظاهرة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية حفاظا عليها.

وأوضح حسام محمدين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا فى بيان للمحافظة، أن الوحدة المحلية قامت بحملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، بناحية قرية الخزندارية التابعة لمجلس قروى الصوامعة، تم خلالها إزالة 4 حالات تعدى بمساحة 4 قراريط و 12 سهم، وذلك بالاشتراك مع معدات الوحدة، وإدارة العمليات، والأزمات، وحماية الأراضى، بالتعاون مع قوات الأمن، وجارى أعمال المتابعة بصفة مستمرة ورصد التعديات.

 

 

 

 

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