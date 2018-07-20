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أنور قرقاش: إقرار الكنيست لقانون يهودية الدولة يكرس العنصرية ضد فلسطين

الجمعة، 20 يوليه 2018 10:42 ص
أنور قرقاش: إقرار الكنيست لقانون يهودية الدولة يكرس العنصرية ضد فلسطين أنور قرقاش
كتب محمد تهامى زكى
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أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشئون الخارجية فى الإمارات، أن إقرار الكنيست الإسرائيلى لقانون "يهودية الدولة" يُكرّس عنصرية الممارسات ضد الفلسطينيين.

وكتب قرقاش عبر حسابه على تويتر: "إقرار الكنيست الإسرائيلى لقانون "يهودية الدولة" يُكرّس عنصرية الممارسات ضد الفلسطينيين ويقع فى سياق تقويض التوجه السياسى القائم على حل الدولتين، التطورات العديدة المقلقة فى الملف الفلسطينى تتطلب المزيد من التكاتف والتعاون العربى".

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وأضاف قرقاش: "يبقى أن تكثيف الجهد السياسى العربى المشترك فى ظل هذه التطورات المتسارعة ضرورى، كما أن رأب الانقسام الفلسطينى أساسى، فالحل لا يكمن فى التواصل القطرى مع إسرائيل عبر ملف غزة أو المزايدة الإيرانية الهادفة لتحقيق مكاسب سياسية".

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