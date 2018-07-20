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أمن القليوبية يكثف جهودة لكشف غموض العثور على جثه عامل بمسكنة فى بنها

الجمعة، 20 يوليه 2018 02:11 م
أمن القليوبية يكثف جهودة لكشف غموض العثور على جثه عامل بمسكنة فى بنها جثة - أرشيفية
القليوبية-نيفين طه
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تكثف أجهزة البحث الجنائى بالقليوبية، جهودها لكشف غموض جريمة العثور على جثة عامل، عثر عليه داخل حمام منزله، وبه إصابات ظاهرية بالرأس وبعض المناطق بجسده بمدينة بنها.
 
كان تلقى اللواء محمد الألفى مدير مباحث القليوبية، إشارة من مستشفى بنها الجامعى، بوصول "حاتم. ب" 35 سنة، عامل جثة هامدة، وبها إصابات فى الرأس، وملقاة فى حمام منزله.
 
انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية، وتبين أن المجنى عليه عثر عليه فى حمام منزله، وبه إصابات ضرب مبرح بالرأس والجسد، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى بنها العام، للعرض على الطب الشرعى لمعرفة السبب الحقيقى للوفاة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
 

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