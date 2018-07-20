أستراليا: تركيا رفضت تسليم مسئول تجنيد مقاتلى داعش

كانبرا أ ش أ

قالت وزيرة الخارجية الأسترالية جولى بيشوب، اليوم الجمعة، " إن محكمة تركية رفضت طلبا بترحيل رجل أسترالى، يعتقد أنه من أبرز المسؤولين عن تجنيد مقاتلين لتنظيم داعش الإرهابي، وذلك فى انتكاسة لجهود كانبيرا الرامية إلى محاكمته فى أستراليا ".

وقالت بيشوب فى بيان ، أوردته قناة ( سكاى نيوز ) الإخبارية -"نشعر بخيبة أمل بعد أن رفضت محكمة كلس الجنائية فى تركيا طلب ترحيل نيل براكاش إلى أستراليا" ، مضيفة أنهم مستمرون فى التواصل مع السلطات التركية بشأن قرار الترحيل .

جدير بالذكر أن أستراليا تضغط على تركيا لترحيل براكاش المولود فى ملبورن إليها منذ أن ألقى القبض عليه للمرة الأولى قبل نحو عامين .. وتقول أستراليا إنه قام بتجنيد رجال ونساء وأطفال من أستراليا وشجع على أنشطة التشدد.