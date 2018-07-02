4 سبتمبر.. الحكم فى دعوى تطالب بإلغاء تعديل نسبة المقاعد المقررة بالجامعات

كتب أحمد عبد الهادى

قررت الدائرة السادسة تعليم قضاء إدارى بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من أشرف الأحمدى المحامى، والتى تطالب بوقف تنفيذ القرار رقم 238 لسنة 2015 والقرار رقم 2121 لسنة 2016، المعروفين بـ"الدبلومة الأمريكية"، والمتضمنين تعديل بعض القواعد المتعلقة بالمجموع الاعتبارى لنجل الطاعن، وتعديل نسبة عدد المقاعد المقررة فى الجامعات المصرية، وإلغاء القرارين للحكم بجلسة 4 سبتمبر المقبل.