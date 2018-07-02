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الإثنين، 02 يوليه 2018 05:06 م
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وفد من الكونجرس الأمريكى والتحالف الدولى يزور مدينة منبج شمال سوريا

الإثنين، 02 يوليه 2018 04:50 م
وفد من الكونجرس الأمريكى والتحالف الدولى يزور مدينة منبج شمال سوريا منبج
أ ش أ
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زار وفد رفيع المستوى من الكونجرس الأمريكى والتحالف الدولى ضد تنظيم (داعش) الإرهابى، اليوم الاثنين، مدينة منبج شمال سوريا.

وأفاد راديو (سوا) الأمريكى، بأن الوفد التقى قيادات من مجلس منبج العسكرى والإدارة الذاتية فى المدينة، مبينا أن الوفد ضم عضوين من مجلس الشيوخ بالكونجرس الأمريكى وهما السيناتور الجمهورى، ليندسى جراهام والسيناتور الديمقراطى سينثيا شاهين للإطلاع على أوضاع المدينة بعد الاتفاق الأمريكى التركى بخصوص مدينة منبج -والذى قضى بأن يغادرها مقاتلو وحدات حماية الشعب الكردية السورية.

وكان وزير الخارجية التركى، مولود جاويش أوغلو، أكد -فى وقت سابق- أن المسلحين الأكراد سيبدأون بالانسحاب من مدينة منبج السورية، فى الرابع من شهر يوليو الحالى ، مضيفا أن أمريكا ستقوم بنزع السلاح من المسلحين الأكراد أثناء خروجهم من منبج فى حين ستشرف وتراقب تركيا على عملية نزع السلاح وخروج المسلحين من منبج بحسب خارطة الطريق المقررة.

 


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