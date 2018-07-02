وفد من التعليم العالى يزور إحدى الأكاديميات الخاصة لمتابعة أدائها

كتب وائل ربيعى

زار وفد من مكتب وزير التعليم العالي للتعليم الجامعي بوزارة التعليم العالى برئاسة أحمد الشيخ رئيس قطاع مكتب وزير التعليم العالى إحدى الأكاديميات الخاصة فى مصر.

وخلال اللقاء أكد أحمد الشيخ أن هذه الزيارة تندرج ضمن خطط الإدارة العامة للتعليم الجامعي ووزارة التربية والتعليم العالي لمتابعة الأداء الإداري والأكاديمي في مختلف الجامعات والاكاديميات والمراكز التعليمية على شقيها الحكومي والخاصة.

وأشار الشيخ إلى أن الوزارة بدأت بتنفيذ خطة ممنهجة للاتصال والتواصل مع مختلف الهيئات التعليمية على مستوى العالم، وهدفها الأساسى تطوير شامل للتعليم في مصر، بما يؤدي إلى إيجاد الخريج المتفوق والمبدع الذي يخدم مجتمعه ووطنه.