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الإثنين، 02 يوليه 2018 11:00 م
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وفد من التعليم العالى يزور إحدى الأكاديميات الخاصة لمتابعة أدائها

الإثنين، 02 يوليه 2018 10:21 م
وفد من التعليم العالى يزور إحدى الأكاديميات الخاصة لمتابعة أدائها وفد من التعليم العالى
كتب وائل ربيعى
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زار وفد من مكتب وزير التعليم العالي للتعليم الجامعي بوزارة التعليم العالى برئاسة أحمد الشيخ رئيس قطاع مكتب وزير التعليم العالى إحدى الأكاديميات الخاصة فى مصر.
 
 
وخلال اللقاء أكد أحمد الشيخ أن هذه الزيارة تندرج ضمن خطط الإدارة العامة للتعليم الجامعي ووزارة التربية والتعليم العالي لمتابعة الأداء الإداري والأكاديمي في مختلف الجامعات والاكاديميات والمراكز التعليمية على شقيها الحكومي والخاصة.
 
 
وأشار الشيخ إلى أن الوزارة بدأت بتنفيذ خطة ممنهجة للاتصال والتواصل مع مختلف الهيئات التعليمية على مستوى العالم، وهدفها الأساسى تطوير شامل للتعليم في مصر، بما يؤدي إلى إيجاد الخريج المتفوق والمبدع الذي يخدم مجتمعه ووطنه.
 
 
وناقش الدكتور أحمد الشيخ والوفد المرافق له مع رئيس الأكاديمية عدة قضايا هامة مثل الأمور الإدارية  للأكاديمية وأمور التسجيل بها والبرامج الأكاديمية المختلفة التي تقدمها للدارسين بها .
 
 
ومن جانبه أشاد الدكتور أحمد ابراهيم رئيس مجلس إدارة الأكاديمية بدور الوزارة في تطوير وتحسين العملية التعليمية على مستوى التعليم العام والعالي موضحا للوفد كافة التفاصيل عن الأكاديمية وتخصصاتها وأنشطتها وسير العمل بها ، ومؤكدا على أن الأكاديمية على تواصل دائم مع وزارة التعليم العالى لما فيه خدمة وتطويرالتعليم العالي بمصر.
 
 
 

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التعليم العالى

الاكاديميات الخاصة

التعليم الجامعى




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