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وفد الكونجرس الأمريكى: الاجتماع المرتقب بين بوتين وترامب سيحقق نتائج إيجابية

الإثنين، 02 يوليه 2018 02:20 م
وفد الكونجرس الأمريكى: الاجتماع المرتقب بين بوتين وترامب سيحقق نتائج إيجابية بوتين وترامب
سانت بطرسبرج(أ ش أ)
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أعرب وفد الكونجرس الأمريكى، الذى يزور روسيا حاليا، عن أمله فى أن يحقق الاجتماع المرتقب بين الرئيسين الروسى فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكى دونالد ترامب، المقرر عقده فى هلسنكى فى 16 من شهر يوليو الجارى، نتائج إيجابية.

وقال السناتور الجمهورى، ريتشارد شيلبى، الذى يترأس وفد الكونجرس ورئيس لجنة الاعتمادات التابعة للكونجرس، فى اجتماع مع محافظ مدينة سان بطرسبرج، جيورجى بولتافتشينكو، "من المهم بالنسبة لنا اقامة علاقات جيدة مع روسيا، ونأمل فى أن ينتهى اجتماع ترامب وبوتين بنتائج إيجابية للبلدين"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأشار السناتور الأمريكى إلى أنه من المقرر أن يلتقى أعضاء وفد الكونجرس الأمريكي، مع عدد من المسؤولين الروس، وعلى رأسهم الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى موسكو.

ويضم الوفد الأمريكى كلا من عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ساوث داكوتا، رئيس لجنة التجارة والعلوم والنقل جون تون، وعضو مجلس الشيوخ عن ولاية كانساس، جيرى موران، وعضو مجلس الشيوخ عن ولاية داكوتا الشمالية جون هوفين، والسناتور ستيفن دانيس عن ولاية مونتانا، وعضو مجلس الشيوخ عن ولاية لويزيانا، وعضو مجلس النواب عن ولاية تكساس، كاى جريندجير وغيرهم.

 


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