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وزير خارجية الأردن يجرى محادثات مع لافروف بشأن وقف لإطلاق النار فى سوريا

الإثنين، 02 يوليه 2018 11:27 ص
وزير خارجية الأردن يجرى محادثات مع لافروف بشأن وقف لإطلاق النار فى سوريا سوريا - أرشيفية
رويترز
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قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدى، اليوم الاثنين، إن بلاده ستجرى محادثات مع روسيا هذا الأسبوع بشأن وقف لإطلاق النار فى جنوب غرب سوريا وتخفيف وطأة الوضع الإنسانى هناك.

وأضاف في تصريحات من عمان أنه سيجتمع مع وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف فى موسكو.

وتشن الحكومة السورية المدعومة من روسيا حملة عسكرية لاستعادة جنوب غرب سوريا من المعارضين. وتقول الأمم المتحدة إن 160 ألف شخص نزحوا من المنطقة.

من جانبه أكد رئيس الوزراء الأردنى الدكتور عمر الرزاز، على موقف الأردن الداعى إلى إيجاد حل سياسى للأزمة السورية بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار وتهيئة الظروف الملائمة لعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.

جاء ذلك خلال قيام الرزاز، الأحد، بزيارة ميدانية إلى الحدود الشمالية للمملكة، اطلع خلالها على الواجبات التى تقوم بها القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية فى حماية الحدود وإيصال المساعدات إلى السوريين داخل الأراضى السورية.

وأشاد رئيس الوزراء الأردنى - خلال اجتماعه بكبار ضباط القوات المسلحة والأجهزة الأمنية فى معبر (جابر) على الحدود الأردنية السورية - بالجهود الكبيرة التى تبذلها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأردنية فى حماية حدود المملكة من كافة أشكال التهريب للأسلحة والأشخاص والمخدرات على كامل الشريط الحدودى بين البلدين الذى يمتد لنحو 375 كيلومترا.


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