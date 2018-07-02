video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 02 يوليه 2018 05:28 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الطيران يلتقى رئيس أكاديمية علوم الطيران ورئيس شركة "سمارت"

الإثنين، 02 يوليه 2018 05:09 م
وزير الطيران يلتقى رئيس أكاديمية علوم الطيران ورئيس شركة "سمارت" الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني
كتبت رحاب نبيل
إضافة تعليق
فى إطار الاجتماعات الموسعة برؤساء الشركات التابعة لوزارة الطيران وقيادات قطاع الطيران، التقى اليوم الإثنين الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى كل من الطيار إلياس صادق رئيس الأكاديمية المصريةٌ لعلوم الطيران والطيار رشدى زكريا رئيس مجلس إدارة شركة سمارت للطيران للتعرف على نشاط وخطط واستراتيجيات الأكاديمية وشركة سمارت للطيران.
 
وخلال اللقاء قام الطيار إلياس صادق بتقديم عرض تفصيلى عن النشاطات والخدمات التى تقدمها الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران بكلياتها وأقسامها المختلفة، حيث تتكون الأكاديمية من ثلاث كليات رئيسية هى الكلية المصرية للطيران وكلية المراقبة الجوية وكلية الدراسات المتخصصة، كما استعرض إلياس أساليب التدريب العملى بالأكاديمية من طائرات التدريب ومحاكيات الطائرات ومعامل كلية المراقبة الجوية .
 
ووجه الوزير بضرورة تطوير أساليب التدريب العملى لخلق كفاءات عالية تواكب المستويات العالمية، وكذلك تطوير وتحديث الأجهزة الفنية داخل معامل التدريب ومحاكيات الطائرات وإحلال وتجديد المتقادم منها، وكذا تعزيز أوجه التعاون المشترك مع دول المنطقة والدول الإفريقية، لدعم مكانة مصر الإقليمية والدولية فى مجال التدريب وعلوم الطيران.
 
ومن جانبه، قام الطيار رشدى زكريا بتقديم شرح توضيحى عن الخدمات التى تقدمها شركة سمارت للطيران، حيث تقوم الشركة بتوفير خدمة طائرات رجال الأعمال من خلال شراء باقة ساعات سنوية، وكذلك نشاط الإسعاف الطائر، حيث تم تسجيل الشركة كناقل إسعاف طائر لدى شركتى BUPA و SOS العالميتين للإسعاف، بالإضافة إلى نشاط الفحص الجوى بالتعاون مع الشركة الوطنية للملاحة الجوية، ونشاط غسيل أبراج الكهرباء.
 
وخلال العرض أشار الوزير إلى ضرورة وضع آلية لتحديث وتطوير إسلوب العمل بشركة سمارت وأساليب التسويق للتعريف بالشركة لدى الكيانات الطبية والمستشفيات الكبرى ودعم التعاون مع وزارة الكهرباء فى مجال غسيل أبراج الكهرباء. 
 
وفى نهاية الاجتماع وجه الوزير بالحلول والمقترحات للحد من المعوقات والتحديات التى تعوق مسيرة العمل فى كل من الشركتين مع التأكيد على ترشيد النفقات وتعظيم الإيرادات.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

العصار يبحث مع شركة "لافا الهندية" و"سمارت" التعاون فى تصنيع الإلكترونيات

وزير الطيران

رئيس اكاديمية علوم الطيران

رئيس شركة سمارت




لا تفوتك
التعليم تعلن فتح باب التقدم للمدارس المصرية اليابانية عبر موقعها الرسمى

التعليم تعلن فتح باب التقدم للمدارس المصرية اليابانية عبر موقعها الرسمى

شيوخ وشباب"صاحبة الجلالة" يؤيدون قانون تنظيم الصحافة والإعلام ..مكرم محمد أحمد : أعطى للمجلس الأعلى للإعلام جميع الصلاحيات ومواده جيدة.. أسامة هيكل: يرى النور خلال أيام ومهاجموه لم يطلعوا عليه

شيوخ وشباب"صاحبة الجلالة" يؤيدون قانون تنظيم الصحافة والإعلام ..مكرم محمد أحمد : أعطى للمجلس الأعلى للإعلام جميع الصلاحيات ومواده جيدة.. أسامة هيكل: يرى النور خلال أيام ومهاجموه لم يطلعوا عليه

بعيدًا عن إخفاقات كرة القدم.. الألعاب الشهيدة تحفظ ماء وجه المصريين فى البحر المتوسط.. مصر فى المركز الخامس برصيد 45 ميدالية.. نجوم الذهب يحصلون على 18 ميدالية.. والأثقال والملاكمة كلمة السر فى تراجونا

بعيدًا عن إخفاقات كرة القدم.. الألعاب الشهيدة تحفظ ماء وجه المصريين فى البحر المتوسط.. مصر فى المركز الخامس برصيد 45 ميدالية.. نجوم الذهب يحصلون على 18 ميدالية.. والأثقال والملاكمة كلمة السر فى تراجونا

مفاجأة.. عرض ظهير الزمالك على الأهلى واعتذار محمد يوسف

مفاجأة.. عرض ظهير الزمالك على الأهلى واعتذار محمد يوسف

كأس العالم 2018.. البرازيل فى أول اختبار حقيقى بالمونديال أمام المكسيك

كأس العالم 2018.. البرازيل فى أول اختبار حقيقى بالمونديال أمام المكسيك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة