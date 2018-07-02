وزير الطيران يلتقى رئيس أكاديمية علوم الطيران ورئيس شركة "سمارت"

كتبت رحاب نبيل

فى إطار الاجتماعات الموسعة برؤساء الشركات التابعة لوزارة الطيران وقيادات قطاع الطيران، التقى اليوم الإثنين الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى كل من الطيار إلياس صادق رئيس الأكاديمية المصريةٌ لعلوم الطيران والطيار رشدى زكريا رئيس مجلس إدارة شركة سمارت للطيران للتعرف على نشاط وخطط واستراتيجيات الأكاديمية وشركة سمارت للطيران.

وخلال اللقاء قام الطيار إلياس صادق بتقديم عرض تفصيلى عن النشاطات والخدمات التى تقدمها الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران بكلياتها وأقسامها المختلفة، حيث تتكون الأكاديمية من ثلاث كليات رئيسية هى الكلية المصرية للطيران وكلية المراقبة الجوية وكلية الدراسات المتخصصة، كما استعرض إلياس أساليب التدريب العملى بالأكاديمية من طائرات التدريب ومحاكيات الطائرات ومعامل كلية المراقبة الجوية .

ووجه الوزير بضرورة تطوير أساليب التدريب العملى لخلق كفاءات عالية تواكب المستويات العالمية، وكذلك تطوير وتحديث الأجهزة الفنية داخل معامل التدريب ومحاكيات الطائرات وإحلال وتجديد المتقادم منها، وكذا تعزيز أوجه التعاون المشترك مع دول المنطقة والدول الإفريقية، لدعم مكانة مصر الإقليمية والدولية فى مجال التدريب وعلوم الطيران.

ومن جانبه، قام الطيار رشدى زكريا بتقديم شرح توضيحى عن الخدمات التى تقدمها شركة سمارت للطيران، حيث تقوم الشركة بتوفير خدمة طائرات رجال الأعمال من خلال شراء باقة ساعات سنوية، وكذلك نشاط الإسعاف الطائر، حيث تم تسجيل الشركة كناقل إسعاف طائر لدى شركتى BUPA و SOS العالميتين للإسعاف، بالإضافة إلى نشاط الفحص الجوى بالتعاون مع الشركة الوطنية للملاحة الجوية، ونشاط غسيل أبراج الكهرباء.

وخلال العرض أشار الوزير إلى ضرورة وضع آلية لتحديث وتطوير إسلوب العمل بشركة سمارت وأساليب التسويق للتعريف بالشركة لدى الكيانات الطبية والمستشفيات الكبرى ودعم التعاون مع وزارة الكهرباء فى مجال غسيل أبراج الكهرباء.

وفى نهاية الاجتماع وجه الوزير بالحلول والمقترحات للحد من المعوقات والتحديات التى تعوق مسيرة العمل فى كل من الشركتين مع التأكيد على ترشيد النفقات وتعظيم الإيرادات.