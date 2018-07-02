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الإثنين، 02 يوليه 2018 06:35 ص
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وزير الصناعة والتجارة يفتتح اليوم منتدى الأعمال المصرى البولندى

الإثنين، 02 يوليه 2018 06:00 ص
وزير الصناعة والتجارة يفتتح اليوم منتدى الأعمال المصرى البولندى المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة
كتب – إسلام سعيد
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ينظم الاتحاد العام للغرف التجارية اليوم منتدى الأعمال المصرى البولندى ويفتتحه وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار وKwieciński Jerzy وزير التنمية والاستثمار البولندى.

وأشار الاتحاد العام للغرف التجارية إلى أنه سيشارك بالمنتدى شركات بولندية من العاملة بقطاعات استيراد وتصدير المنتجات الزراعية والغذائية – مواد البناء.

كما يضم المنتدى شركات عاملة فى مجال استيراد الكيماويات وبخاصة الفوسفات واليوريا – قطع غيار السيارات – الملاحة والطيران- وتصنيع وخدمات والأبحاث والتطوير.


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