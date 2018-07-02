وزير الصناعة: الحكومة تدعم مبادرات الاستثمارات البولندية الجديدة فى مصر

كتب - إسلام سعيد تصوير محمد الحصرى

أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة التزام الحكومة بدعم سوق مصرى تنافسى و متنوع قائم على المعرفة ، ويتميز بمناخ مستقر بهدف خلق فرص عمل ملائمة وتحقيق نمو مستدام وتنمية شاملة، مشيراً إلى استهداف الحكومة جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية الجديدة فى مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية.

وقال نصار إن الحكومة المصرية – ممثلة في وزارة الاستثمار - تدعم كافة مبادرات الاستثمار البولندية فى مصر خاصة فى ظل الاهتمام الكبير من قبل قيادات البلدين لإقامة شراكات ناجحة بين مجتمع الأعمال فى البلدين تنعكس أثارها إيجابا على حركة التجارة بين البلدين، مشيرا إلى أن إنشاء المنطقة الصناعية البولندية بمنطقة محور قناة السويس يمثل ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات البولندية للاستثمار فى السوق المصرى والتصدير الى مختلف الاسواق التى ترتبط مع مصر باتفاقات تجارية تفضيلية.

جاء ذلـك خلال كلمة الوزير فى منتدى الأعمال المصري البولندي، المنعقد اليوم، بمشاركة جيرزى كوشينسكى وزير الاستثمار والتنمية البولندى لفعاليات منتدى الاعمال المصرى البولندى الذى نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية تحت عنوان " آفاق التعاون الإقتصادى "، وشارك فيه عدد كبير من رجال الأعمال بالبلدين.

وأوضح نصار أن زيارة وزير الاستثمار والتنمية البولندى للقاهرة على راس وفد من رجال الاعمال تمهد لبدء مرحلة جديدة للتعاون بين حكومات ومجتمعى الاعمال بالبلدين وتسهم فى تحسين العلاقات الثنائية بين مصر وبولندا على كافة الاصعدة والمستويات وكذا التوصل الى صفقات تجارية واستثمارية جديدة ، داعيا مجتمع الاعمال البولندى لضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرى والاستفادة من الفرص والحوافز الاستثمارية المتاحة فى مختلف القطاعات.

وأشاد الوزير بالجهود التى بذلها مجتمعى الاعمال بالبلدين لعقد الجولة الاولى للمشاورات السنوية بين مصر وبولندا، مشيراً إلى أن هذا التوقيت يعد الانسب لحكومتى البلدين والشركات العاملة فى كل من مصر وبولندا للعمل سويا على تعزيز العلاقات الثنائية وذلك فى ضوء التطورات الاقتصادية الحالية التى تشهدها الدولتين.

وأشار نصار إلى اهمية الاستفادة من العلاقات السياسية المتميزة التى تربط مصر وبولندا حيث تمثل العلاقات الدبلوماسية بين البلدين علاقات تاريخية تمتد لاكثر من 90 عاما ، لافتاً إلى ان مصر وبولندا تبدأن حاليا حقبة جديدة للتعاون تتطلب المزيد من التكامل بين مصالحهما المشتركة بما يسهم فى تحقيق رفاهية الشعبين المصرى والبولندى.

وفيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وبولندا ، أوضح الوزير ان هناك افاقا واسعة للتعاون المشترك بين البلدين خاصة فى قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والتعدين والصناعات الهندسية والطاقة والانشاءات والمنسوجات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.