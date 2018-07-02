وزير الزراعة: توقيع عقاب رادع على كل من يطرح منتجات زراعية ملوثة بالمبيدات

أكد الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه سيتم التنسيق مع مجلس النواب، لاستصدار قانون ينص على توقيع عقاب رادع وتغليظ العقوبة على كل من يطرح ويتداول حاصلات زراعية وبستانية ملوثة بسبب الاستخدام العشوائى للمبيدات، فضلا عن إعدام الشحنات فى مواقعها.

جاء ذلك خلال كلمته فى مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين لجنة مبيدات الآفات الزراعية التابعة للوزارة، والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، بهدف توعية صغار وكبار مزارعى وموردى ومصدرى الحاصلات الزراعية للأساليب السليمة للاستخدام الأمن للمبيدات.

وأشار وزير الزراعة، إلى أن نظام تكويد المزارع الذى يجرى تطبيقه حاليًا على مزارع الإنتاج النباتى، ستساهم فى عملية تتبع الشحنات من مصدرها، والتى يتم طرحها فى السوق المحلى أو يتم اعدادها للتصدير، لافتًا إلى أن الهدف الرئيسى لهذه المنظومة ضمان جودة الحاصلات الزراعية ورفع قابليتها للتصدير بما يحافظ على السمعة التصديرية لمصر، وزيادة الصادرات الزراعية من الحاصلات الزراعية فضلًا عن وتأمين غذاء المصريين.

وشدد أبوستيت، على ضرورة تكاتف مؤسسات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام المختلفة، مع الجهود التى تبذلها الوزارة من أجل نشر ثقافة النظام البيئى والحيوى فى استخدام المبيدات، للقضاء على الاستخدام العشوائى للمبيدات، وضمان حصول المصريين على غذاء أمن، فضلًا عن الحفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية فى الأسواق الخارجية، والتوسع فى نفاذها إلى مختلف الأسواق العالمية.

وأوضح وزير الزراعة، أنه يجرى حاليًا إنشاء موقع إلكترونى بهدف الارشاد والرعاية المحصولية، لخدمة المزارعين، والتجاوب معهم والرد على تساؤلاتهم واستفساراتهم فى الحال، لافتًا إلى أن ذلك يأتى ضمن منظومة تطوير الارشاد الزراعى فى عصر التكنولوجيا والتقدم العلمى الحديث.

وأكد أبوستيت، على أنه تم التنسيق بين وزارة الزراعة ممثلة فى لجنة المبيدات، والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، لتنفيذ برنامج تدريبى لمهندسى مكافحة الآفات والمرشدين الزراعيين والعمال الفنيين فى المزارع ومطبقى المبيدات، بهدف رفع القدرات الفنية فى التعامل مع المبيدات لتحقيق المكافحة المثلى للآفات ولضمان منتج نظيف وأمن، كذلك الحد من الاستخدام العشوائى للمبيدات والمبيدات المغشوشة والمهربة والمحلات غير المرخصة.

ووقع على البروتوكول الذى شهده الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، كلًا من: عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، كما حضر التوقيع المهندس محسن البلتاجى رئيس مجلس إدارة جمعية "هيا" لتنمية الحاصلات البستانية، وعدد من منتجى ومصدرى الحاصلات الزراعية والبستانية فى مصر.

أكد الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه سيتم التنسيق مع مجلس النواب، لاستصدار قانون ينص على توقيع عقاب رادع وتغليظ العقوبة على كل من يطرح ويتداول حاصلات زراعية وبستانية ملوثة بسبب الاستخدام العشوائى للمبيدات، فضلا عن إعدام الشحنات فى مواقعها.

جاء ذلك خلال كلمته فى مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين لجنة مبيدات الآفات الزراعية التابعة للوزارة، والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، بهدف توعية صغار وكبار مزارعى وموردى ومصدرى الحاصلات الزراعية للأساليب السليمة للاستخدام الأمن للمبيدات.

وأشار وزير الزراعة، إلى أن نظام تكويد المزارع الذى يجرى تطبيقه حاليًا على مزارع الإنتاج النباتى، ستساهم فى عملية تتبع الشحنات من مصدرها، والتى يتم طرحها فى السوق المحلى أو يتم اعدادها للتصدير، لافتًا إلى أن الهدف الرئيسى لهذه المنظومة ضمان جودة الحاصلات الزراعية ورفع قابليتها للتصدير بما يحافظ على السمعة التصديرية لمصر، وزيادة الصادرات الزراعية من الحاصلات الزراعية فضلًا عن وتأمين غذاء المصريين.

وشدد أبوستيت، على ضرورة تكاتف مؤسسات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام المختلفة، مع الجهود التى تبذلها الوزارة من أجل نشر ثقافة النظام البيئى والحيوى فى استخدام المبيدات، للقضاء على الاستخدام العشوائى للمبيدات، وضمان حصول المصريين على غذاء أمن، فضلًا عن الحفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية فى الأسواق الخارجية، والتوسع فى نفاذها إلى مختلف الأسواق العالمية.

وأوضح وزير الزراعة، أنه يجرى حاليًا إنشاء موقع إلكترونى بهدف الارشاد والرعاية المحصولية، لخدمة المزارعين، والتجاوب معهم والرد على تساؤلاتهم واستفساراتهم فى الحال، لافتًا إلى أن ذلك يأتى ضمن منظومة تطوير الارشاد الزراعى فى عصر التكنولوجيا والتقدم العلمى الحديث.

وأكد أبوستيت، على أنه تم التنسيق بين وزارة الزراعة ممثلة فى لجنة المبيدات، والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، لتنفيذ برنامج تدريبى لمهندسى مكافحة الآفات والمرشدين الزراعيين والعمال الفنيين فى المزارع ومطبقى المبيدات، بهدف رفع القدرات الفنية فى التعامل مع المبيدات لتحقيق المكافحة المثلى للآفات ولضمان منتج نظيف وأمن، كذلك الحد من الاستخدام العشوائى للمبيدات والمبيدات المغشوشة والمهربة والمحلات غير المرخصة.

ووقع على البروتوكول الذى شهده الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، كلًا من: عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، كما حضر التوقيع المهندس محسن البلتاجى رئيس مجلس إدارة جمعية "هيا" لتنمية الحاصلات البستانية، وعدد من منتجى ومصدرى الحاصلات الزراعية والبستانية فى مصر.