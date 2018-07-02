video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 02 يوليه 2018 04:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وزير الداخلية الألمانى: سأتراجع عن استقالتى إذا غيرت ميركل موقفها بشأن الهجرة

الإثنين، 02 يوليه 2018 04:10 م
وزير الداخلية الألمانى: سأتراجع عن استقالتى إذا غيرت ميركل موقفها بشأن الهجرة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
أ ش أ
إضافة تعليق

قال رئيس الحزب المسيحى الاجتماعى البافارى ووزير الداخلية الألمانى هورست زيهوفر إنه سيتراجع عن تقديم استقالته إذا تراجع الحزب المسيحى الديمقراطى ، الذى تقوده المستشارة أنجيلا ميركل ، عن موقفه بشأن الهجرة.

وأكد زيهوفر ، وفق ما نقله موقع (دويتشه فيله) الألمانى اليوم الإثنين ، أنه سيحاول فى اجتماع أخير مع قيادة الحزب المسيحى الديمقراطى بقيادة ميركل ، التوصل إلى تفاهم بين الحزبين.

وقدم وزير الداخلية الألمانى استقالته من المنصبين أمس الأحد لنزع فتيل الصدام مع المستشارة أنجيلا ميركل حول سياسة الهجرة التى تهدد بتفكيك الائتلاف الألمانى الحاكم ، وقال زيهوفر إنه يستقيل لكى يتجنب حدوث إنقسام فى الائتلاف المحافظ بين حزبه وحزب ميركل الحزب الديموقراطى المسيحى.

ويبقى من غير الواضح ما إذا كانت قيادة الاتحاد الديمقراطى المسيحى ، التى إجمعت فى ميونيخ أمس الأحد لمناقشة الأزمة ، ستقبل الإستقالة.

ووصفت ميركل ، التى كانت تجتمع فى برلين مع مسؤولين كبار فى حزبها ، الوضع بأنه "خطير للغاية".

وكانت ميركل تأمل فى إنهاء المواجهة مع زيهوفر وحزبه من خلال إقناعهم بأنها أحرزت تقدما كبيرا فى تأمين المزيد من التعاون الأوروبى لمواجهة أزمة اللاجئين فى قمة الاتحاد الأوروبى التى عقدت الأسبوع الماضى ، وبينما إتفق الكثيرون من الإتحاد الإجتماعى المسيحى مع ميركل فى تقييمها للقمة كإنفراجة ، كان سيهوفر أكثر انتقادا ، وقال خلال إجتماع الحزب أمس إن النتائج لن تحدث أى فارق كبير على الأرض.

وأضاف زيهوفر إن ألمانيا يجب أن تبدأ بإعادة اللاجئين المتواجدين على الحدود الذين سبق لهم التسجيل فى بلد آخر فى الاتحاد الأوروبى ، لكن ميركل أوضحت أنها لن تدعم مثل هذه الخطوة بسبب المخاوف من أنها ستؤدى إلى انهيار نظام أوروبا فيما يتعلق بالحدود المفتوحة، وتقوض تضامن التكتل.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الصحف العالمية اليوم: رغم بيعه أغلب "فوكس" روبرت مردوخ أنقذ شركته وحصن ثروة عائلته.. حكومة ميركل فى خطر بعد رفض وزير داخليتها اتفاق المهاجرين.. واتهام ضابط إسرائيلى باغتصاب مجندة فى قاعدة عسكرية بجنوب إسرائيل

نيويورك تايمز: حكومة ميركل فى خطر بعد رفض وزير داخليتها اتفاق المهاجرين

فوضى فى ائتلاف ميركل بعد تلويح وزير الداخلية بالاستقالة - صور

صور..ميركل: خطة تنظيم الهجرة ستؤدى للقضاء على الانشقاق فى الاتحاد الأوروبى

ميركل تقدم اقتراحات جديدة للتشدد فى مواجهة تدفق المهاجرين

أنجيلا ميركل

ألمانيا

أخبار ألمانيا

أخبار العالم اليوم

هورست زيهوفر




لا تفوتك
التعليم تعلن فتح باب التقدم للمدارس المصرية اليابانية عبر موقعها الرسمى

التعليم تعلن فتح باب التقدم للمدارس المصرية اليابانية عبر موقعها الرسمى

شيوخ وشباب"صاحبة الجلالة" يؤيدون قانون تنظيم الصحافة والإعلام ..مكرم محمد أحمد : أعطى للمجلس الأعلى للإعلام جميع الصلاحيات ومواده جيدة.. أسامة هيكل: يرى النور خلال أيام ومهاجموه لم يطلعوا عليه

شيوخ وشباب"صاحبة الجلالة" يؤيدون قانون تنظيم الصحافة والإعلام ..مكرم محمد أحمد : أعطى للمجلس الأعلى للإعلام جميع الصلاحيات ومواده جيدة.. أسامة هيكل: يرى النور خلال أيام ومهاجموه لم يطلعوا عليه

بعيدًا عن إخفاقات كرة القدم.. الألعاب الشهيدة تحفظ ماء وجه المصريين فى البحر المتوسط.. مصر فى المركز الخامس برصيد 45 ميدالية.. نجوم الذهب يحصلون على 18 ميدالية.. والأثقال والملاكمة كلمة السر فى تراجونا

بعيدًا عن إخفاقات كرة القدم.. الألعاب الشهيدة تحفظ ماء وجه المصريين فى البحر المتوسط.. مصر فى المركز الخامس برصيد 45 ميدالية.. نجوم الذهب يحصلون على 18 ميدالية.. والأثقال والملاكمة كلمة السر فى تراجونا

مفاجأة.. عرض ظهير الزمالك على الأهلى واعتذار محمد يوسف

مفاجأة.. عرض ظهير الزمالك على الأهلى واعتذار محمد يوسف

كأس العالم 2018.. البرازيل فى أول اختبار حقيقى بالمونديال أمام المكسيك

كأس العالم 2018.. البرازيل فى أول اختبار حقيقى بالمونديال أمام المكسيك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة