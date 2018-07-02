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وزير الخارجية المغربى: الأمم المتحدة هى المسار الوحيد لحل قضية الصحراء

الإثنين، 02 يوليه 2018 02:06 م
وزير الخارجية المغربى: الأمم المتحدة هى المسار الوحيد لحل قضية الصحراء وزير الخارجية المغربى ناصر بوريطة
نواكشوط (أ ش أ)
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أكد وزير الخارجية المغربى، ناصر بوريطة، أن "المسار الوحيد " لحل قضية الصحراء هو "المسار الأممى"، نافيا وجود "مسار إفريقى " خاص.

وأكد الوزير المغربى فى مؤتمر صحفى عقده اليوم الاثنين، على هامش القمة الأفريقية التى تستضيفها العاصمة الموريتانية(نواكشوط ) على أن الحل فى "نيويورك"، وليس فى (أديس بابا ) مشيرا إلى أن دور الاتحاد الإفريقى سيكون داعما للمسار الأممى، لكنه ليس "مسارا " مستقلا.

وأضاف أن القادة الأفارقة أكدوا على "المرجعية الأممية " للحل، و اعتمادهم لها، وأنه لا مسار إفريقى مستقل، ودعم "المسار الأممى " لحل القضية.

وفى قضية الهجرة.. قال وزير الخارجية المغربى ناصر بوريطة أن القمة الأفريقية فى نواكشوط ستتبنى مقترحا للعاهل المغربى محمد السادس بانشاء مرصد أفريقى لمكافحة الهجرة.

وأضاف الوزير، خلال المؤتمر  ـ أن قضية الهجرة أصبحت تؤثر بشكل كبير على علاقة أفريقيا مع شركائها، وأن هذا المرصد ستكون مهمته العمل على دراسة ظاهرة الهجرة من خلال التقارير التى يقدمها، كما يقترح الحلول فى مسعى للحد من هذه الظاهرة التى تشهدها القارة.

وسيكون مقر هذا المرصد الأفريقى فى المملكة المغربية على أن يتم العمل على إطلاقه فى أسرع وقت.

 

 


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