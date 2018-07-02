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وزير التعليم العالى: طالب الجامعة الواحد يكلف الدولة 40 ألف جنيه سنويا

الإثنين، 02 يوليه 2018 06:53 م
وزير التعليم العالى: طالب الجامعة الواحد يكلف الدولة 40 ألف جنيه سنويا خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى
كتب عبد اللطيف صبح
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قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى: إن الطالب الواحد يُكلف الدولة 20 ألف جنيه سنويا فى الكليات النظرية فى حين أن الطالب يدفع نحو 400 جنيه فقط سنويا، و40 ألف جنيه سنويا للطالب فى الكليات العملية ويدفع الطالب نحو 650 جنيه فقط.

وأوضح وزير التعليم العالى والبحث العلمى أن الحد الأقصى لإجراء عملية جراحية لأى من أعضاء هيئة التدريس هى 12 الف دولار فقط، مشيرا إلى أن إنشاء صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المصريين بالجامعات بمشروع قانون إنشاء وتنظيم فروع الجامعات الأجنبية أمر ضرورى وهام.

جاء ذلك حضور الوزير اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى المنعقد الآن لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إنشاء وتنظيم فروع الجامعات الأجنبية.


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