وزير التعليم العالى: اعتماد قانون فروع الجامعات الأجنبية خلال أيام

وائل ربيعى

أعلن الدكتور خالد عبد الغفّار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن قانون فروع الجامعات الأجنبية فى مصر، سيظهر خلال أيام، مشيرا إلى أنه سيخضع للمناقشة الْيَوْمَ بجلسة التعليم بمجلس النواب، بحضور الوفد الكندى الطى اقتتح جامعة "كندا - مصر" اليوم، تمهيدا لرفع القانون للمناقشة في الجلسة العامة للبرلمان.



وتابع عبد الغفّار، خلال افتتاح جامعة كندا- مصر بحضور وزير التعليم الكندي، والسفير الكندي، "إننا نسير في خطانا، وننفذ خطة طموحة للغاية فى التعليم بجميع أنواعه"، مؤكدا ان أفرع للجامعات الأجنبية ليست لطبقة بعينها ولكن لجميع أبناء الوطن.

