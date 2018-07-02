وزير التجارة يبحث إنشاء منطقة صناعية بمحور قناة السويس مع بولندا

كتب إسلام سعيد

أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أن مصر وبولندا يمثلان محورى ارتكاز لتعزيز التبادل التجارى بين دول وسط وشرق أوروبا ودول القارة الإفريقية ، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من الإمكانات الهائلة المتوافرة لدى البلدين لتحقيق التكامل الاقتصادى، الأمر الذى يسهم فى تحقيق نقلة نوعية فى مستوى العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة بين مصر وبولندا .

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التى عقدها الوزير صباح اليوم مع جيرزى كوشينسكى وزير الاستثمار والتنمية البولندى والتى تناولت مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وجهود الحكومتين المصرية والبولندية لتنمية وتوسيع حجم العلاقات المشتركة بين الجانبين، حضر اللقاء أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجارى والدكتورة أمانى الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية ميخائيل موركوتشينسكى سفير بولندا بالقاهرة والدكتور عبد العزيز الشريف رئيس المكتب التجارى المصرى ببولندا .

وقال الوزير إن اللقاء قد تناول آخر التطورات المتعلقة بإنشاء المنطقة الصناعية البولندية فى مصر بمنطقة العين السخنة بمحور قناة السويس والمقرر إقامتها بالتعاون مع المنطقة الخاصة بإقليم كاتوفيتسا البولندية والتى تعد أحد أكبر المناطق الصناعية فى أوروبا ، لافتا إلى أن هذه المنطقة ستسهم فى زيادة الصادرات المصرية لقارة أفريقيا كما ستسهم فى الاستفادة من موقع بولندا كمحور لنفاذ المنتجات المصرية لدول وسط وشرق أوروبا.

وأشار نصار إلى أنه تم ايضا استعراض الإجراءات النهائية لإنشاء الغرفة التجارية المصرية البولندية المشتركة والتى ستسهم فى تعزيز التعاون بين مجتمعى الاعمال فى كلا البلدين ، إلى جانب بحث مقترح الجانب البولندى بتأسيس مجلس أعمال مصرى بولندى مشترك كخطوة تمهيدية لإنشاء الغرفة التجارية المشتركة.

ولفت الوزير إلى أهمية الاستفادة من الخبرات البولندية فى مجال التعليم الفنى والتدريب المهنى من خلال توفير مناهج التدريب اللازمة لطلبة المراكز الفنية التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية وكذا التعاون بشأن توفير المعدات اللازمة لعدد من المراكز المتخصصة فى قطاعات مختلفة مثل التعدين ومواد البناء.

وأوضح نصار أن اللقاء تناول ايضا سبل تعزيز التبادل التجارى بين البلدين والذى بلغ العام الماضى 418 مليون دولار وبلغت قيمة الصادرات المصرية منها 143 مليون دولار مقارنة بـ 125.6 مليون دولار فى عام 2016 وبنسبة زيادة حوالى 13% وهو أعلى معدل زيادة فى تاريخ العلاقات التجارية بين البلدين، مشيرا إلى ان الواردات المصرية من بولندا انخفضت بشكل ملحوظ فى عام 2017 لتصل الى276 مليون دولار مقارنة بـ 373 مليون دولار فى عام 2016 وبنسبة انخفاض حوالى 26% .

وأشار وزير التجارة والصناعة إلى اهمية زيادة الاستثمارات البولندية بالسوق المصرى خلال المرحلة المقبلة خاصة فى ظل الجهود الكبيرة التى تبذلها وزارة الاستثمار المصرية لتحسين بيئة ومناخ الاعمال فى مصر ، لافتا إلى ان اهم الاستثمارات البولندية فى مصر تتركز فى قطاعات السياحة والصناعة والانشاءات والاتصالات والخدمات.

وأضاف نصار أن اللقاء قد تناول ايضا أهمية إعادة تشغيل خط الطيران المباشر بين القاهرة ووارسو، لما له من أثر إيجابى كبير على دعم حركة التجارة والاستثمار بين البلدين، فضلا عن أثره فى زيادة معدلات السياحة، إلى جانب تعزيز التعاون المشترك فى المجال المصرفى بهدف توفير تمويل للمشروعات البولندية المخطط إنشائها فى مصر خلال المرحلة المقبلة.

ومن جانبه، أكد جيرزى كوشينسكى وزير الاستثمار والتنمية البولندى حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون الاقتصادى مع مصر باعتبارها احد أهم الدول المحورية فى منطقة الشرق الأوسط وافريقيا وتلعب دور رئيسى فى تحقيق الاستقرار بهذه المنطقة الحيوية .

وأضاف كوشينسكى أن بلاده تنفذ خطة طموحة للارتقاء بالاقتصاد البولندى والذى شهد طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية وهو ما وضعه ضمن قائمة الاقتصادات الأسرع نمواً بين دول القارة الاوروبية ، مؤكداً أهمية تعظيم الاستفادة من الامكانات الكبيرة المتوافرة لدى كلا الدولتين لتوسيع حجم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة خلال المرحلة المقبلة .