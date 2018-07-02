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وزير البترول يبحث مستقبل التعاون بين مصر والبنك الدولى

الإثنين، 02 يوليه 2018 11:09 ص
وزير البترول يبحث مستقبل التعاون بين مصر والبنك الدولى جانب من اللقاء
كتب أحمد أبو حجر
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استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ميرزا حسن المدير التنفيذى بالبنك الدولى الذى يزور القاهرة لبحث أوجه التعاون بين مصر والبنك الدولى فى إطار اهتمامه باستمرار متابعته للتطورات الايجابية التى يشهدها قطاع البترول فى مختلف الأنشطة.
 
وأشار الملا، إلى أنه بحث مع المدير التنفيذى للبنك الدولى موقف المشروعات التى يساهم فى تمويلها فى مجال البترول والغاز، وحرص قطاع البترول على تعزيز التعاون مع البنك، وفتح مجالات جديدة للاستثمار فى مشروعات قطاع البترول.
 
من جانبه، أكد ميرزا أن الهدف الرئيسى من زيارته دعم مشروع مصر للتحول إلى مركز إقليمى، لتداول وتجارة الغاز والبترول الذى يوليه البنك الدولى دعمه الكامل، سواء من خلال التمويل للبنية الأساسية والمساعدات الفنية والضمانات، مشيراً الى أهمية المشروع لتأمين إمدادات الطاقة، ودعم العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الدول المشاركة في المشروع.
 
وأكد الملا، على أهمية الشراكة والتعاون مع المؤسسات العالمية كالبنك الدولى، وكذلك الاتحاد الأوروبى خلال الفترة القادمة التى تشهد توسعاً فى تنفيذ العديد من مشروعات الغاز والبترول فى ظل اهتمامهم المتزايد بالتطورات الإيجابية لقطاع البترول فى مصر.

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