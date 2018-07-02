وزير الآثار يكشف مصير متحف التحرير بعد افتتاح مشروع المتحف الكبير

كتب محمد مجدى السيسى

علق الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، على حديث النائب محمد عبده عضو لجنة السياحة بالبرلمان بشأن مصير متحف التحرير بعد افتتاح مشروع المتحف الكبير ونقل مجموعة "توت عنخ آمون" إليه، بأن متحف التحرير لن يموت و أنه تم تسجيل المبنى أثريا بقوله: " يعنى محدش هيقدر ييجى جنبه" .

وأضاف "العنانى"، فى كلمته خلال اجتماع اللجنة المنعقد الآن لمناقشة جهود اللجنة بشأن مشروع تطوير هضبة الهرم، أنه سيتم نقل المومياوات إلى متحف الحضارة، وسيتم نقل مجموعة توت عنخ آمون إلى المتحف الكبير، وستظل أمهات القطع الأثرية الرئيسية المميزة فى متحف التحرير.

وتابع الوزير: " خلال أربعة أيام سيتم افتتاح معرض فى موناكو بنحو 150 قطعة أثرية مصرية، وسيتم افتتاح متحف التحرير بشكل جديد فى 15 نوفمبر بكنوز لا تقل أهمية عن توت عنخ آمون، فضلا عن تطلع آخر لوضع متحف التحرير على قائمة التراث العالمى".